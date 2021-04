América y Cruz Azul valoran el esfuerzo de sus jugadores, tras el Clásico Joven

Santiago Solari, entrenador del América, recalcó que el partido ante Cruz Azul fue complicado y que sus jugadores se han visto afectados por la parte física:

“Hubo un momento que era nuestro, que no lo supimos definir. La jugada de Roger (Martínez) y (Mauro) Lainez, y otras. Hicimos transiciones y nos impidieron la contra. Después del penalti y su gol las cosas cambiaron, pagamos el esfuerzo de los últimos partidos”.

El estratega destacó la labor de Álvaro Fidalgo, pero también la del resto del plantel: “hizo un gran partido y no fue el primero, lo apoyan mucho los compañeros y no me gustan las individualidades, un partido parejo y complicado.”

Solari no quiso hablar del penalti a favor de la Máquina y dijo que en México es complicado dar a alguien como favorito al título: “acá es diferente porque hay una liguilla, equipos de abajo que disputan la final y los primeros que no salió campeón. Son dos torneos distintos. Es la peculiaridad de esta liga”.

Por su parte, Joaquín Velázquez, auxiliar técnico de Cruz Azul, afirmó que el empate ante América es justo y aceptó que hay un sabor amargo por no establecer una nueva racha en el futbol mexicano de 13 victorias consecutivas.

“Sin duda, pero alcanzar o romper la marca no es algo que nos hayamos puesto como meta. La idea es mejorar cada semana y lo más importante es llegar a punto en la liguilla. Creo que el equipo se portó a la altura y seguimos en buen nivel”.

Recalcó que tuvieron que batallar en varios pasajes del encuentro, debido a la lucha y la intensidad que se presentó: “Fue un duelo muy táctico, así lo esperábamos. Por momentos tuvimos errores, pero luchamos desde el primer minuto, mantuvimos la línea que habíamos trabajado, sacamos la pelota desde atrás. No puedo decir que merecíamos más que el empate, pero creo que se manejó bien el partido”.

Por: Óscar Zamora

