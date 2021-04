Abraham Ancer finaliza en el sitio 26 en edición 85 del The Masters

El golfista mexicano Abraham Ancer finalizó este domingo en el sitio 26, con un score de 70, para un global de 289 (+1), en triunfo que le correspondió al japonés Hideki Matsuyama, primer profesional de su país en ganar un Major en la historia, durante la edición 85 del torneo The Masters en el Augusta National Golf Club, en Georgia, EU.

Ancer recorrió el mítico campo que ideó la leyenda Bobby Jones, con un total de cuatro birdies en los hoyos 3, 10, 13 y 15; además de par de bogeys en el 7 y 9.

Durante esta edición 85 del primer Major de 2021 con acceso público reducido debido a la pandemia mundial por el COVID-19, contó por primera vez en la historia que dos golfistas profesionales de nuestro país participan en el field de este torneo, el más exclusivo del mundo, en los casos de Ancer y el debutante Carlos Ortiz, quien quedó eliminado, tras la ronda del viernes.

El nipón Matsuyama inició con cuatro golpes de ventaja, pero tuvo problemas en algunos momentos de su ronda. De hecho, al tee del hoyo 16, sólo tenía dos sobre el estadounidense Xander Schauffele, pero éste último cometió un error en el 17 al irse al agua y acabó con un triple bogey.

Hideki, quien hace una década fue el mejor amateur del The Masters, ahora logró el primer título Major de su carrera, tras hacer bogeys en el 1, 12, 15, 16 y 18; por cuatro birdies en el 2, 8, 9 y 13.

Matsuyama, con 29 años de edad, logró el título por un solo golpe, sobre el debutante estadounidense Will Zalatoris.

Noticias Relacionadas Abraham Ancer tiene todo a favor para avanzar a la fase de octavos en Match Play

El actual número uno del mundo y campeón defensor, el estadounidense Dustin Johnson, tampoco hizo el corte, y fue el encargado de poner el Saco Verde de campeón a Matsuyama.

La edición 85 del torneo The Masters, primer Major de los cuatro del Grand Slam, no tuvo la presencia del ex número uno del mundo, Tiger Woods (EU), quien se recupera de un accidente de auto que tuvo en febrero pasado.

El siguiente Major es el PGA Championship, a celebrarse del 20 al 23 de mayo, en el curso Ocean del complejo KI Golf Resort, en Kiawah Island, Carolina del Sur, Estados Unidos, donde el estadounidense Collin Morikawa defenderá el título de campeón.

Por Héctor Juárez

DRV