Saúl "Canelo Álvarez: Conoce los caballos y el león del boxeador mexicano

Entre los gustos más conocidos de Saúl 'Canelo' Álvarez está la pasión que tiene por los autos, sin embargo algunas cosas en la vida que más le apasiona en la vida es su amor por los animales.

En su cuenta de Instagram, el boxeador comparte fotos de sus caballos y su león, las cuales acompaña con comentarios como "no me gusta presumir pero esto me lo he ganado a base de chingadazos".

Fue en 2014 cuando se tomó su primera foto con su querido león, el cual en ese entonces solamente era un cachorro.

Imagen junto a su león. Foto: Instagram

Por otro lado el “Canelo” tiene una amplia y exclusiva colección de caballos, que pocos podrían mantener.

Su pasión por los autos, su familia y la música

Como ya te comentamos, el “Canelo” también tiene un gran amor por los autos y dentro de sus más preciadas joyas automovilísticas están un Lamborghini Aventador, con precio de 400 mil dólares; un Porsche 911 Turbo, con un valor de 500 mil dólares; un Ford Mustang Shelby GT500 fastback 1967, con precio de 250 mil dólares.

El boxeador mexicano además de sus autos, suele disfrutar de dedicarle tiempo a su familia y pues viaja a paradisíacos lugares alrededor del mundo junto con ellos.

El compartir con sus hijas y desconectarse de la atención mediática, parece curarle el alma y todas las heridas que le pueden dejar sus peleas, como la última disputada contra Avni Yilderim.

Como un pequeño dato curioso, además de su gusto conocido por la música mexicana, también le gustan los 'oldies', el pop, la bachata, la salsa e incluso, ‘Beat It’ de Michael Jackson.

mavr