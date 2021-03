Liga MX: ¿Cuándo regresará el público a los estadios de la CDMX?

Luego del cambio de semáforo epidemiológico en algunas ciudades del país y la llegada de vacunas contra Covid-19, algunas ciudades de la República han permitido que sus equipos de la Liga MX vuelvan a abrir sus estadios al público.

Algunos ejemplos son Mazatlán, Guadalajara y Aguascalientes. Aunque lo hicieron con una ocupación límite y con todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades de salud en México.

Algunos casos de partidos que ya se celebraron con gente son: Mazatlán vs Querétaro, Juárez vs Monterrey, Necaxa vs Pachuca y Santos vs Necaxa. En algunos casos con el 25 por ciento del público y en otros con el 40 por ciento de asistencia permitida.

Necaxa ya permite el ingreso de sus aficionados al estadio

FOTO: Twitter

¿Regresará el público en la CDMX?

A pesar de que en algunos lugares de la República, el público ya regresó a los estadios, en la Ciudad de México aún no podrán volver a las tribunas, al menos no en un tiempo inmediato.

Esto porque no hay planes de que abran el Estadio Azteca y el Olímpico Universitario, porque la indicación que dieron las autoridades sanitarias en nuestro país es que la gente podrá regresar a los inmuebles cuando el semáforo epidemiológico esté en verde.

Existían rumores, incluso versiones de la prensa en las que se decía que para el duelo entre América y Cruz Azul del 17 de abril, se daría el retorno de los aficionados a las tribunas. Pero por las circunstancias que se viven en la capital, aún no se podrá hacer.

otro tema importante es que la Semana Santa podría provocar un repunte en los contagios por Covid-19, así que hace aún menos probable el regreso inmediato. a posibilidad más sensata que plantean los directivos de la Liga MX es que para la Liguilla, en caso de que esté algún equipo capitalino, se puedan abrir los estadio al público.

gka