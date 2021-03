México vs Honduras: ¿Dónde ver y a qué hora la GRAN FINAL del Preolímpico 2021 de Concacaf?

La Selección Mexicana Sub-23 logró su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio después de vencer en las semifinales por 2-0 a Canadá con goles de Antuna y Vázquez, pero ahora tiene la misión de ponerle "la cereza en el pastel" a la primera parte del proceso de Jimmy Lozano con la Gran Final del Preolímpico 2021.

Honduras ha sido la gran revelación de este torneo, ya que se metió a los Olímpicos este año con su victoria en las semifinales por 2-1 sobre los Estados Unidos y con ello se mantiene invicto en este certamen, misma situación del Tricolor, aunque en el caso de México son cuatro victorias las que lleva el cuadro azteca, mientras que los catrachos suman dos victorias y dos empates.

Un duelo por el honor

La Gran Final del Preolímpico 2021 se dará entre dos rivales, México y Honduras, que históricamente han sido de los más fuertes de la Concacaf y que no se quieren mutuamente, por lo que esta Gran Final no va a ser "un duelo de chocolate" como algunos han afirmado, después de que ya se logró el boleto olímpico.

Sino que ambas naciones se jugarán el honor en esta Final en donde será importante llegar a Tokio como el mejor equipo de la Concacaf, ya que en la justa veraniega se van a encontrar equipos de alto nivel de Europa, Asia, Sudamérica y África que también estarán observando cómo se presenta este duelo por el título.

¿Repetirá alineación de la semifinal?

Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana, no ha confirmado aún cuál podría ser el cuadro titular para esta Gran Final, pero se espera que muchos de los que vieron acción contra Canadá pudieran no aparecer de inicio, debido a que sólo pasarían 48 horas, del cotejo de semifinal a esta batalla por el título.

Sin embargo, México cuenta con jugadores muy interesantes que si bien no han sido titulares, en sus equipos de la Liga MX si lo son. El caso particular de José Juan Macías, delantero de las Chivas, es uno de ellos que no se ha ganado su puesto titular en el Tri Sub-23, pero es un futbolista que si se encuentra conectado podría ser un jugador definitivo.

La Gran Final se va a celebrar este martes 30 de marzo, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en donde tricolores y hondureños pondrán a rodar el balón y buscarán el título y la distinción de ser el mejor de la Concacaf. El encuentro será transmitido por el Canal 5 de TUDN.

hgm