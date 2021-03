Selección Mexicana: DT tiene el objetivo de vencer a Canadá por el boleto a Tokio 2020

Para Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana Sub 23, no existe otra cosa en su mente que no sea el partido de este domingo ante Canadá, por el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El estratega mexicano aseguró que hay motivación por lograr el pase y después trascender, pero para ello, primero hay que ganarle al representativo canadiense, que llegó a semifinales como segundo lugar del Grupo B.

“Este es nuestro partido más importante, lo sabemos desde hace un año. Han pasado muchas cosas, hemos crecido como grupo, y estamos enfocados en lograr lo que queremos. Por ello, estamos motivados, muy contentos e ilusionados, por conseguir el anhelado boleto”, aseguró Lozano.

El entrenador no quiso asegurar si José Juan Macías estará en el once titular: “Tenemos que probar otras opciones. Si le toca, espero que lo haga bien”.

Tampoco quiso ahondar mucho en su rival, ya que afirmó, le preocupa más el funcionamiento de su equipo: “Aspiramos a jugar mejor que contra Estados Unidos, todavía hay detalles que afinar, como es la contundencia. Uno quisiera anotar siempre que llega a la portería contraria, pero no se puede. Aún así, los jugadores están tranquilos y concentrados”.

Jimmy considera que hay una gran diferencia entre el grupo de hace un año al de ahora: “El parón no sirvió a todos para reflexionar. A jugadores y cuerpo técnico, yo mismo he crecido como entrenador y varios han asimilado este tiempo de manera positiva. Eso nos ayudado”.

Lozano pidió a la afición del Estadio Jalisco a evitar al grito homofóbico, luego de una posible investigación de la FIFA: “Es bueno que disfruten, ojalá y nos apoyen, pero desde el respeto. Debemos erradicar eso de una vez por todas”.

Sebastián Jurado estará en la portería mexicana en lugar de Luis Malagón. El arquero de Cruz Azul se dice motivado por esta oportunidad, pero asegura que es sólo un paso en su carrera: “Hay que tener mesura y paciencia. Todavía falta mucho por hacer. Lo más importante es aportarle al equipo y hacerlo de la mejor manera”.

Por Óscar Zamora