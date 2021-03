Los Clásicos son para vivirlos, afirma Santiago Solari

Los clásicos no le asustan a Santiago Solari. El director técnico del América vive de manera especial el enfrentamiento ante Chivas, y como una oportunidad más de seguir avanzando en el torneo Guard1anes 2021.

El estratega argentino presumió la cantidad de partidos especiales que ha disputado en su carrera y asegura que todo lo que se ha vivido esta semana previo al encuentro es normal de cara al partido más significativo del futbol mexicano:

“Todos los partidos son diferentes. He tenido la fortuna de estar en varios clásicos como un Boca-River, un Atlético- Real Madrid, de parte de los dos lados, un Real Madrid-Barcelona, que es quizá el más mediático de todos, un Inter-Milan en San Siro, que es muy colorido. En fin, cada uno tiene su sabor. Me gustaría que todo fuera normal, con la gente en el estadio, la prensa en la sala, no hay nada como el vivo y la fiesta”.

Solari reiteró que la afición es el factor más importante de un clásico: “Estos partidos, sin la afición, es como bailar sólo. La gente es la que le da vida, y los futbolistas son los protagonistas. Quiero vivir este Clásico, ver primero qué se siente y ya después opinar. Ojalá y pronto lo pueda hacer con el público”.

Pese a que se trata de un Clásico, el entrenador de las Águilas aseguró que se trata de un partido más donde van a salir por la victoria: “Hemos trabajado de la misma forma, porque el objetivo es el mismo, y después de Chivas, vendrán otros compromisos a los que también hay que darles seriedad. Pensamos más en nosotros y en recuperar a los lesionados. Este encuentro hay que disfrutarlo”.

Solari se deslinda de la eliminación ante Chivas en la liguilla pasada: “No me gusta mirar atrás, prefiero enfocarme en esta temporada. Si se hicieron mal las cosas, hay que trabajar para arreglarlas y si se hicieron bien, para que sean aún mejor”.

Por Oscar Zamora

