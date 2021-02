¡ALL IN! David Faitelson APUESTA hasta su casa a que no le quitan puntos al AMÉRICA

La polémica del partido entre América y Atlas sigue dejando de qué hablar. Ahora fue David Faitelson, quien aseguró que la Federación Mexicana de Fútbol no le quitará puntos al conjunto azulcrema a pesar de haber sentado a un jugador que no estaba en la lista de registro. Viñas saltó a calentar y toda la cosa.

La situación de Federico Viñas dejó mucha tela de donde cortar, ya que las Águilas se llevaron los tres puntos, pero al no ser registrado como disponible para jugar y el haber estado 45 minutos en la banca, listo para entrar en cualquier momento, hizo que la directiva rojinegra pidiera que se hiciera valer el artículo 48 del reglamento de competencia de la Liga MX, donde se indica que en caso de alineación indebida los puntos se le tienen que otorgar al rival.

Ahora, con poco menos de 24 horas de este suceso, los medios de comunicación siguen aclarando el tema, ya que una de las opciones es culpar al cuarto árbitro, ya que su tarea era decirle al delantero uruguayo que se retirara de la cancha, ya que no estaba disponible para el partido; cosa que no ocurrió.

Ahora, David Faitelson, analista de ESPN, apostó en redes sociales a que el Club América no perderá puntos. El periodista está tan seguro que apostó su casa y la cabellera a que los de Coapa se quedaran con la victoria y por ende con la cima de la tabla general de la Primera División del Fútbol Mexicano.

"1,000 a 1 a que no le quitan los puntos al América... Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi... mejor me callo", escribió en su cuenta de Twitter esta tarde, poco después de revelarse la opción de culpar al árbitro.

Los sucesos

Al comenzar el partido, Viñas se encontraba en la banca vestido como jugador disponible, posteriormente Solari mandó a calentar a los jugadores, donde el mismo Federico hizo los ejercicios. Para el medio tiempo el cuerpo técnico de los azulcremas mandó al uruguayo a la tribuna, esto debido a que el reportero de cancha comenzó a preguntar.

Al terminar el partido el Atlas confirmó que iban a meter la petición de alineación indebida, ya que no estaba registrado y estuvo en la banca. Mientras que el reglamento indica que si no estás en la lista de disponibles no pueden estar en el campo, ni en la banca o se considerará como alienación indebida.

