Diego Maradona era DROGADO para que no molestara en las noches

Tras casi tres meses de la muerte de Diego Armando Maradona, las investigación por un posible homicidio culposo siguen abierta, esto debido a que la fiscalía sigue recibiendo distintos testimonios sobre lo que vivió ‘El 10’ en sus últimos días en el hospital. Ahora se dice que lo drogaban para que no molestara en las noches.

Maradona fue internado por una cirugía para evacuar un hematoma subdural, pero también le estaban tratando su adicción con el alcoholismo, o eso pensaban los doctores, ya que la psicopedagoga del hijo de Diego, reveló que uno de los custodios le trituraba pastillas y las ponía en la cerveza de ‘D10S’, esto para que pudiera dormir y no molestara a los que hacían guardia.

En la declaración se dejó claro que todo lo que hacían los custodios era seguir las ordenes de Diego, quien podía levantarse a las 9 de la mañana y pedir una cerveza, esto claro a pesar de que los doctores habían indicado que no podían darle ningún tipo de bebida alcohólica a la leyenda del fútbol mundial.

“Monona (la cocinera que intentó resucitar al 10) nos comenzó a contar que, por ejemplo, uno de los custodios, no dijo el nombre, le pisaba las pastillas y se las ponía en la cerveza para que no jodiera de noche. Como no dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego”, explicó la psicopedagoga.

Falta de interés por el bienestar de Maradona

La psicopedagoga dejó claro que la casa estaba hecha un mugre, esto haciendo referencia que la gente que se encargaba de cuidar a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos no se interesaban en él. Inclusive reveló que en una ocasión le encontraron una quemadura que iba del omóplato hasta el intercostal. Los cuidadores decían que era normal que Diego se cayera, que ya estaba acostumbrado.

Gracias a este tipo de declaraciones, la fiscalía todavía no puede cerrar el caso de Maradona y sigue analizando como catalogar la causa de la muerte del campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 86. Se espera que pronto se pueda llegar a una conclusión y se deje descansar al ‘10’.

dza