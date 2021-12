María Fassi analiza campaña 2021 en golf profesional

La golfista profesional mexicana María Fassi concluyó que la presente temporada 2021 fue de altibajos, provocada por distintas circunstancias. Desde un irregular nivel de juego, hasta lesión de menisco de la rodilla izquierda, pero acabó con un mejor momento sobre fairways y greenes.

"Fue un año con muchos altibajos, un año con muchos aprendizajes, un año divertido, triste, que tuvo de todo. Arranqué el año jugando bastante mal, fallando muchos cortes, medio perdida, después de eso me tocó operarme la rodilla porque tuve problema con el menisco y como que seguir agregándole cosas negativas al año. Afortunadamente pude recuperar la rodilla, mi juego la segunda parte del año, y la verdad estoy contenta, lo terminé mucho mejor de lo que lo empecé", dijo Fassi en una videoconferencia con los medios especializados de este deporte, entre ellos El Heraldo de México.

La hidalguense de 23 años reconoció que vivió momentos de preocupación, debido a que los resultados no llegaban a darse, hasta que su golf volvió a estar en balance, como fue ubicarse dentro de la posición 23, la mejor para una jugadora de Latinoamérica.

"La verdad es que estaba bastante preocupada con mi juego, asustada que las cosas no salían, que trabajaba y trabajaba y no veía resultados, pero contenta de que terminé jugando bastante bien. Estuve en los primeros lugares en los últimos torneos varias veces, obviamente JO que fue una experiencia única, un honor enorme poder representar a México en una justa olímpica, con muchas ganas de seguir jugando, pero se me acabó el año, pero contenta con la segunda mitada del año y de todo lo que aprendí en 2021", agregó María.

La jugadora es actualmente la 107 del ranking mundial y durante su campaña del presente año en el circuito femenil de la LPGA jugó 18 torneos, no libró el corte de 11. Su mejor resultado fue un quinto sitio dentro del torneo ShopRite LPGA, el pasado 1 de octubre.

Foto: Especial

Por lo pronto, con la tarjeta para jugar en 2022 en el circuito estadounidense, Fassi adelantó lo que hará en el offseason y que jugará un par de otros eventos previos fuera de la LPGA, para que arranque en el Gainbridge LPGA at Boca Rio en Boca Ratón, Florida del 27 al 30 de enero.

"Tenemos un mes de pretemporada, voy a estar en Estados Unidos, en Arkansas, después en un par de semanas se va a poner frío por aquí y me voy a Florida, ahí vamos a entrenar con mi coach (Brett Meyer) y mi caddie (Iván Galdame). Hay un par de torneos fuera de la LPGA que probablemente juegue como preparación, que para mí la temporada arranca en la tercera semana de enero en Florida. Y prepararme de la mejor manera posible y arrancar con el pìe derecho, empezar esperemos bien, con mucha saluda y con muchas ganas de volver a competir y poner a prueba lo que hemos venido trabajando. Tenemos un par de torneos y luego tres semanas y en marzo es cuando arrancamos fuerte y que casi no paramos en septiembre o octubre; hay más torneos de los que hemos jugado antes entonces va a haber muchas oportunidades para competir, todavía no tengo exactamente el calendario pero sé que va a estar cargado afortunadamente", finalizó la hidalguense.

dhfm

Seguir leyendo:

Lorena Ochoa reúne por vez primera a los mejores profesionales de nuestro país

Esperan un gran cierre de gira de golf

Torneo Charity Classic reúne millonaría suma