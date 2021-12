Cuádruple empate en el liderato de la etapa siete de la temporada de la Gira de Golf Profesional en Veracruz

El expitcher, prospecto de los Cubs de Chicago Cubs, el estadounidense Kevin Rhoderick, es uno de los cuatro líderes de la etapa siete de la temporada de la Gira de Golf Profesional, que tiene como escenario La Villa Rica Club de Golf and Sports Center, en Alvarado, Veracruz.

En una jornada que se desarrolló bajo una temperatura de 28 grados centígrados y con factor de humedad de 67 por ciento, Rhoderick registró una primera ronda de 66 golpes, seis bajo par, al igual que su compatriota Tate Fleming -quien viene del torneo de calificación-, el argentino Sergio Acevedo y el mexicano Eduardo Carrete.

“Fue una ronda muy sólida, le pegué muy bien a la bola especialmente desde el tee, me di muchas oportunidades de birdie por lo que me voy contento. Me tocó la primera salida y siento que los greenes a lo largo de la semana han mejorado bastante, el campo en general está en muy buenas condiciones”, dijo Carrete, de 24 años de edad, y quien es novato en la Gira de Golf Profesional.

Por su parte Sergio Acevedo, Profesional de Las Aves Residencial & Club de Golf Resort, de Monterrey, Nuevo León comentó: “Hoy tuve un muy buen arranque de ida, jugué muy bien, no erré ningún tiro, tuve muchas posibilidades de birdie, mientras que en la vuelta no pude aprovechar los pares cinco de al final, pero aún así me voy contento”, agregó.

Foto: Especial

Empatados en la quinta posición con un score de 67 impactos, cinco por debajo del par se colocaron los mexicanos Fernando Cruz Valle y Aarón Terrazas, mientras que el integrante del Korn Ferry Tour y favorito local Roberto Díaz comparte el sitio 18 con un marcador de 70 impactos, dos menos.

“Me sentí muy bien a pesar de ese segundo hoyo donde tuve un desliz. No queda otra que hacer birdies, el campo está ahí para agarrarlo y hay que jugar agresivo”, dijo Díaz, campeón del Chitimacha Louisiana Open, del Korn Ferry Tour, circuito de ascenso al PGA Tour.

