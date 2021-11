Caleb Plant es perseguido por la muerte; perdió a su madre e hija en terribles hechos

El sábado 6 de noviembre, el MGM Grand de Las Vegas, Nevada será el escenario de la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Caleb Plant, por la unificación de los títulos super medianos de la FIB, CMB, AMB y OMB. En la presentación del combate, los ánimos se calentaron y el enfrentamiento llegó a los empujones.

Pero detrás de ese boxeador provocador y retador que hay en Caleb Plant, también hay una historia llena de tragedias y pruebas que el púgil estadounidense ha tenido que vencer para convertirse en el talentoso deportista que hoy es.

Caleb Plant se acercó al boxeo debido a las carencias que tenía en su infancia. Con sólo nueve años, su padre lo llevó a su primer gimnasio, en una alternativa para dejar la vida de pobreza que vivía. Con una infancia marcada por la falta de oportunidades y empeorada por los problemas de adicción de su madre, Plant decidió que el boxeo sería la única forma en la que podría superarse.

La muerte de su hija

A los 20 años enfrentó el momento más duro de su vida. Cerca de debutar como profesional, decidió tener una hija, al lado de su pareja Carman Jean Biscoe-Lee. Pero la pequeña Alia nació con una enfermedad en el cerebro que era irreversible. Aunque los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, era cuestión de tiempo para que la hija del boxeador perdiera la batalla.

“Tenía al menos 150 convulsiones al día, no hubo un día que no tuviera menos de 150 convulsiones. Ella tenía daño cerebral, no tenía habilidades motoras, no podía sentarse, no mantenía la cabeza erguida, no podía cerrar el puño”, dijo en ese momento Plant.

Empezando 2015 sucedió la tragedia y Alia perdió la pelea contra esta enfermedad. “Fui a verla y le dije: Han sido 19 meses muy largos y sé que tienes que estar cansada. Si estás cansada y ya no quieres hacer esto, entonces tu papá te apoya y yo estaré aquí. Me senté ahí con ella y ella tomó su último aliento," explicó.

La promesa que Plant hizo en ese momento fue la de convertirse en campeón del mundo, algo que logró en el 2019. Ahora buscará tener el cinturón de los Supermedianos, ante uno de los boxeadores más dominantes en este siglo.

La muerte de su madre

Hace dos años, Caleb Plant vivió otro momento trágico. Su madre era tratada por un problema de crisis mental que padecía. Pero en uno de los tratamientos, tuvo un ataque y se resistió a ser atendida.

Según los reportes de la policía, aseguraron que sacó un cuchillo de la mochila y los paramédicos se vieron obligados a llamar a las fuerzas de seguridad. Uno de los oficiales le disparó a Beth Plant, que murió en el hospital. Siempre quedó la duda si era una situación de riesgo o la policía actuó de manera exagerada contra la madre del púgil.

Se calienta el combate entre "Canelo" y Plant

El MGM Gand de Las Vegas será el escenario, el sábado 6 de noviembre, del combate por la unificación de los títulos supermedianos. La presentación de la función fue una prueba de que las cosas no se iban a tomar con calma y que ambos están dispuestos a dejar todo por quedarse con el título.

Caleb Plant es el campeón invicto de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Saúl Álvarez pondrá en juego los cinturones de campeón de la CMB, la AMB y la OMB de los super medianos.

