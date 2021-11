Champions League: Esta fue la actividad de los mexicanos en la Jornada 4 del torneo de la UEFA

La Champions League es considerada la competición más importante en el mundo a nivel de clubes y esta jornada volvió a demostrar por qué. Después de disputarse la cuarta fecha de la fase de grupos, los resultados dejaron mucho que analizar de cara a la recta final para conocer a los clasificados a los octavos de final, pero en esta ocasión analizaremos la actuación de los jugadores mexicanos en el torneo europeo.

Para la primera semana de noviembre, los hinchas del balompié europeo pudieron disfrutar de partidos como el Liverpool vs Atlético de Madrid, Borussia Dortmund vs Ajax y Milan vs Porto por mencionar algunos; además de los partidos agónicos del Barcelona en busca de mantenerse en competiciones europeas y a los poderosos PSG y Manchester City.

Actualmente hay cuatro mexicanos inscritos en la justa más importante a nivel de clubes de la UEFA, siendo Héctor Herrera, Edson Álvarez, José de Jesús Corona y Eugenio Pizzuto, siendo este último el único que no ha tenido minutos en la presente temporada.

Actividad de los mexicanos

‘Tecatito’ Corona

La actividad de los clubes donde militan los mexicanos comenzó el miércoles a las 11:45, cuando el Porto viajaba a Italia para conseguir los tres puntos en San Siro, pero lamentablemente para los seguidores aztecas, el seleccionado mexicano no vio minutos en el terreno de juego. El partido terminó igualado 1-1 dejando a los lusitanos con 5 puntos en el Grupo B.

Edson Álvarez

El exjugador del América comenzó el partido contra e Borussia Dortmund, pero tendría que dejar la cancha en el Signal Iduna Park al minuto 46, en gran medida por contar con una tarjeta amarilla cuando se encontraban abajo en el marcador con un jugador más en el terreno de juego. El partido terminó 2-1 para los holandeses.

Héctor Herrera

El Atlético de Madrid una vez más perdió con el Liverpool y contó con un expulsado menos; pero a diferencia del cotejo de ida, el Cholo decidió darle minutos al mediocampista experimentado mexicano al meterlo al minuto 59 por Luis Suárez. HH tuvo una oportunidad clara de gol, pero se precipitó y terminó mandando el balón por arriba de la portería defendida por Alisson. El duelo terminó 2-0 para los Reds.

