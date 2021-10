Cruz Azul debe preocuparse por llegar bien a la liguilla, afirmo Luis Romo

Luis Romo lo tiene claro. Un triunfo de Cruz Azul sobre América este fin de semana le daría un envión anímico importante de cara al resto el torneo Grita México A21.

Pero el mediocampista está consciente de que La Máquina debe tener como prioridad llegar a los primeros cuatro lugares.

Romo, que ha participado únicamente en seis encuentros del certamen, aseguró que lucha por mejorar su nivel individual, ya que así ayuda al equipo a lograr su meta principal dentro de la temporada regular.

“Lo más importante es clasificar a la liguilla, tenemos que estar enfocados en eso. Contra América será una partido importante, si se gana es un extra y algo lindo. Pero nuestra mente es estar en lo más alto y siempre es importante como llegues a lo último”, indicó.

El jugador se mostró autocritico y reconoció que en caso de no obtener el objetivo, jugar la reclasificación es una opción:

“No hemos estado a la altura, es la verdad. Este ha sido el torneo más flojo que hemos tenido de los últimos tres que hemos jugado. Por lo tanto, creo que estar en el repechaje no está lejos de la realidad, y si así pasa, lo enfrentaremos con lo que venga”, destacó.

Ante la ola de rumores que existen por sus posibles vínculos con el futbol europeo o su renovación con el conjunto cementero, Romo se mostró cauto y no quiso opinar sobre el tema.

“Son solo pláticas. No me gusta hablar más allá. Pienso únicamente en el fin de semana y lo demás me lo guardo, porque me gustará hablar de realidades. Esperemos dar un buen encuentro el domingo”, finalizó Luis Romo.

