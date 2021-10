México vs Ecuador: ¿dónde, a qué hora y en qué canal ver EN VIVO el partido amistoso de la Selección mexicana?

La Selección mexicana de futbol se medirá en un partido amistoso ante su similar de Ecuador el próximo miércoles 27 de octubre en la cancha del Bank of America Stadium de Charlotte en Estados Unidos, por lo que a continuación te contamos todos los pormenores de este encuentro en el que Gerardo “El Tata” Martino no contará con sus mejores elementos en la cancha.

Como se mencionó antes, el duelo amistoso entre México y Ecuador se realizará el próximo miércoles 27 de octubre en el Bank Of América Stadium de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos y dicho partido será transmitido en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Al no ser una fecha FIFA, Gerardo “El Tata” Martino tuvo diversas complicaciones para realizar su convocatoria pues la mayoría de los clubes no quisieron prestar a sus jugadores, por lo que en esta ocasión no estarán presentes las máximas figuras del combinado nacional, principalmente, las que militan en el futbol europeo, por lo que la lista de convocados para el partido ante Ecuador estará conformada en su mayoría por jugadores de la Liga MX.

La Selección mexicana será totalmente diferente a la que disputó hace un par de semanas las eliminatorias rumbo al mundial de Catar 2022, sin embargo, dicho compromiso servirá para mantener el ritmo de trabajo en el equipo encabezado por Gerardo “El Tata” Martino y que de esta manera puedan llegar en buenas condiciones para los encuentros oficiales pactados para el mes de noviembre.

Por su parte, el combinado ecuatoriano ha tenido un gran desempeño en las eliminatorias de Conmebol y al igual que la Selección Mexicana no podrá contar con todas sus estrellas, sin embargo, dicho partido servirá para que puedan detectar áreas de oportunidad en el equipo base del estratega Gustavo Alfaro, no obstante, el encuentro ante México también representa una oportunidad de elevar el ánimo del equipo sudamericano.

Convocados de la Selección mexicana

Como se mencionó anteriormente, el estratega dela Selección mexicana, Gerardo “El Tata” Martino, no contará con los jugadores de otras ligas, sin embargo, tuvo que echar mano del talento de la liga local para conformar su convocatoria.

Porteros: R. Cota, J. Orozco.

R. Cota, J. Orozco. Defensas: J. Angulo, H. Ortega, O. Rodríguez, K. Álvarez y V. Guzmán.

J. Angulo, H. Ortega, O. Rodríguez, K. Álvarez y V. Guzmán. Medios: R. Alvarado, J. Angulo, U. Antuna, F. Beltrán, A. Cervantes. E. Lira, J. Ramírez, E. Sánchez y A. Zendejas.

R. Alvarado, J. Angulo, U. Antuna, F. Beltrán, A. Cervantes. E. Lira, J. Ramírez, E. Sánchez y A. Zendejas. Delanteros: E. Aguirre y S. Giménez.

¿Dónde, a qué hora y qué canal transmite en vivo el México vs Ecuador?

México vs Ecuador

Fecha: miércoles 27 de octubre

Hora: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Canales que transmiten en vivo: TUDN / Canal 5 / Azteca 7

SIGUE LEYENDO:

Yon de Luisa fue nombrado de manera unánime como nuevo miembro del Consejo de la FIFA

Hugo Sánchez, a 45 años del inicio de su leyenda como futbolista

Mikel Arriola alista política contra la violencia en el futbol mexicano