Héctor Herrera asegura que los mexicanos deben ir a Europa para elevar su nivel

La empresa Stage Front y LaLiga North America ampliaron sus horizontes hacia México para que los aficionados puedan acercarse aún más al campeonato español y tener la oportunidad de vivirlo de manera completa.

Una de las figuras del fútbol mexicano en este torneo es Héctor Herrera, quien ha tenido una temporada de altibajos con el Atlético de Madrid, pero que sigue trabajando para ganarse un puesto en el once titular de Diego Simeone.

El exjugador de Pachuca considera que esta alianza es importante para que haya más conexión con La Liga.

“Como mexicano me da gusto, está muy bueno. Es muy grato que los mexicanos tengan una forma de acercarse a sus jugadores favoritos. Es una gran oportunidad”, expresó. “Para mi es la mejor competencia del mundo”.

El jugador dijo que busca ser titular.

De igual forma, Herrera agregó que los jugadores aztecas deben buscar su salida al fútbol europeo para poder crecer.

“Que vayan evolucionando y que logren lo que se propongan. Y con base en el trabajo es el camino adecuado. No tiene que ser en España, puede ser en otro país del continente, pero que vengan”, recalcó.

También pidió a los clubes mexicanos a que den facilidades a los jugadores y no alcen tanto los precios, ya que, asegura, deben pensar en la evolución del futbolista a nivel individual y selección.

Herrera afirmó que no está listo para el retiro y que le quedan muchas cosas por hacer: “Me siento bien, quiero jugar más tiempo, aunque no pienso todavía en el futuro. Quiero aportar más a mi club y al tricolor”.

Dice no estar desesperado por su poca participación con el Atlético: “siempre trabajo al cien y para cuando el Cholo me requiera. He aprendido mucho con él, tiene un sistema de juego muy claro y eso facilita las cosas”.

Hector Herrera que algún día la Liga MX esté al nivel del torneo español: “Ya no falta mucho por eso, pero hay que seguir avanzando”.

