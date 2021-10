Mexicanos en la Champions League: Edson Álvarez y 'Tecatito' Corona mandan en Europa

La Champions League inició una nueva semana de actividad con algunos partidos importantes, ya que Atlético de Madrid se mediría a Liverpool en el Wanda Metropolitano, Ajax vs Borussia Dortmund, Porto vs Milan, PSG vs RB Lepizig y Shakhtar vs Real Madrid por mencionar algunos de los juegos de este martes.

Antes de comenzar los partidos se tenía la posibilidad de ver a tres jugadores mexicanos este 19 de octubre, siendo ‘Tecatito’ Corona, Edson Álvarez y Héctor Herrera los posibles representantes aztecas en la tercera jornada del torneo más importante a nivel de clubes de la UEFA.

¿Cómo le fue a los mexicanos?

Edson Álvarez

“El Machín” fue el único jugador azteca que se presentó con su equipo desde los primeros minutos, es decir, que fue el único que se presentó como titular en el duelo entre Ajax y Borussia Dortmund. Edson disputó los 90 minutos de juego en el Amsterdam Arena.

El exjugador del América tuvo una buena participación en el mediocampo holandés, pero se vio manchado con una tarjeta amarilla a los 33 minutos de tiempo corrido. El partido terminó 4-0 en favor de la escuadra de la Eredivisie.

Jesús Corona

“Tecatito” es uno de los jugadores más desequilibrantes del Porto, pero en esta ocasión Sérgio Conceiçao decidió no usarlo desde los primeros minutos en el duelo contra Milan. El exjugador de Monterrey entró de cambio a los 67 minutos de tiempo corrido.

El seleccionado mexicano ingresó al terreno de juego or Francisco Evanilson de Lima Barbosa cuando el partido ya se encontraba en favor de los lusitanos. El partido terminó 1-0 en favor de Porto.

Héctor Herrera

“HH” fue el único jugador azteca que no vio participación este martes, en gran medida por la situación que se presentó en el cotejo, ya que en el segundo tiempo se quedaron sin Griezmann, lo que condicionó los cambios para Simeone en el duelo contra el Liverpool.

En la recta final se vio salir a calentar al seleccionado mexicano, pero después del gol de penal de Salah, el entrenador argentino decidió mover sus piezas para meter a Suárez en la búsqueda del empate, ya que no se pueden perder puntos en casa. Al final de los 90 minutos el partido terminó 2-3 en favor de los “Reds”.

Te puede interesar: ¿Del Real Madrid a la cárcel? Karim Benzema podría ir a prisión durante 5 años por este motivo