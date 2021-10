GP de EU: ¿cómo, cuándo y dónde ver la carrera de Checo Pérez en VIVO este domingo?

Sergio Pérez y la Fórmula 1 ya están en Estados Unidos para correr esta tarde la novena carrera del Gran Premio de Estados Unidos disputada en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

El piloto de Guadalajara sigue en su ritmo ascendente tras su tercer podio de la temporada luego de obtener el tercer lugar en Turquía, ahora busca su segunda victoria de la temporada al arrancar tercero en la parrilla este 24 de octubre.

El mexicao debe estar atento en la arrancada número 17 del año, pues de Max o Lewis le podría dar su triunfo número tres de su carrera y sobre todo darle un gran regalo a los miles y miles de mexicanos que estarán presentes en Austin, lugar que han convertido en una sucursal alterna al Gran Premio de México.

¿Cuándo y a qué hora ver el #USGP?

La tarde de este domingo 24 de octubre, se disputa la fecha número 17 de la temporada de Fórmula 1 con una edición más del GP de US en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

Horario de la carrera (24/10)

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 14:00 horas*/ 15:00 horas ET / 12:00 horas PT

*Hora de Austin, Texas.

¿Dónde ver el Gran Premio?

Como cada carrera esta será transmitida en vivo y sin comerciales por las plataformas de streaming F1TV Pro y Star Plus y por el canal televisión premium Star Action (México y latinoamérica).

Recuerda que desde el pasado 22 y hasta el último minuto de este 24 de octubre se encontrará activo Star Plus Pase Libre, por lo que puedes ver las la carrera totalmente gratis, para saber cómo hacerlo da clic aquí.

Si te encuentras en Estados Unidos, la carrera la puedes ver en inglés por F1TV Pro y en español por TUDN US.

También puedes ver la carrera en diferido por Fox Sports 3, ESPN (disponible sólo en Sudamérica) y por el canal 9 de televisión, en horarios por confirmar. Únete a la conversación esta tarde con #USGP #GPdeEU y #ConToroCheco.

Verstappen y el duelo con Hamilton: "Es lo que le gusta a la gente"

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la pole en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), con el que lucha por el Mundial y al que aventaja en seis puntos, lo que para él es un punto de partida que "le gusta a la gente".



"Ha sido bastante emocionante ahí fuera en la pista. En la primera vuelta en la Q3 no estoy increíble, pero en la última vuelta había un poquito de lluvia en el último sector especialmente y no estaba seguro de si iba a poder conseguir ese tiempo, pero ha sido suficiente para conseguir la pole", comentó, a través de la señal internacional, tras la calificación.



El piloto de Red Bull también se congratuló de la tercera posición de su compañero de equipo, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, y consideró que "salir primero y tercero es algo que muestra nuestra un buen rendimiento".



Sobre la lucha que se prevé con Hamilton dijo que "es lo que le gusta a la gente" y deseó" poder tener una buena salida y trabajar juntos como equipo para obtener el mejor resultado posible" en un circuito en el que no ha ganado en su carrera.

Con información de EFE