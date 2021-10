Padilla no buscará reelección en el Comité Olímpico Mexicano

Después de presidir el Comité Olímpico Mexicano (COM) por dos administraciones (2012-2016 y 2016-2021), Carlos Padilla Becerra hace público que no participará en el proceso electoral que vivirá el COM en su Asamblea General del próximo 11 de noviembre.

Marijose Alcalá, ex clavadista y hoy diputada y presidenta de la Comisión del Deporte en San Lázaro, es una de las principales figuras que se erigen para tomar el lugar de Padilla Becerra.

“Es importante que todos respetemos las reglas y salgamos en unidad. Hay competencia pero es importante respetar las reglas. El COM merece respeto, apoyo y trabajar en unidad para lograrlo; es importante demostrar que las mujeres ex deportistas estamos preparadas para dirigir los temas en el deporte. El legado más importante que puedo dejar es construir, porque deseo que niños y jóvenes puedan hacer deporte con garantías institucionales”, expresó Alcalá.

Carlos Padilla llegó al COM en 1994, como Miembro Permanente y quedó a cargo de la Comisión Legislativa y dirigió Relaciones Interinstitucionales del organismo.

Fue Jefe de Misión de la Delegación Mexicana que compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y cuatro años después ganó la elección en 2012 para dirigir al COM, hasta los Juegos de Río 2016 y se convirtió en el 11º titular del organismo que conlleva la representación del Comité Olímpico Internacional en nuestro país.

En 2015 si bien vivió un momento de crecimiento internacional, al ser nombrado presidente de la Organización Deportiva Centroamericana (Odecabe, hoy Centrocaribe Sports), desde ese mismo año padeció también la reducción de presupuesto, pues el gobierno federal, por medio de la Conade dirigida por Alfredo Castillo, dejó de erogar recursos hacia el COM.

En 2017 se incorpora como Primer Vicepresidente de PanamSports, periodo que culminará este mismo 2021.

Los Comités Olímpicos Nacionales deben realizar comicios después de efectuados los Juegos Olímpicos; sin embargo, al postergar la pandemia la realización de los Juegos, también se aplazaron los procesos electorales en los mas de 200 CON’s.

Sigue leyendo

Hitomi Hatakeda: gimnasta olímpica sufre grave caída y podría quedar parapléjica

Desaparición del Fodepar provoca cambios en la Conade y el Comité Olímpico Mexicano

Femeci cumple a medias cambio de dirigencia tras suspensión de la UCI

alg