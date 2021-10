"Antes no sólo era ganar, era gustar", afirma Lalo Bacas, en el 105 aniversario del América

Los tiempos cambian. Lo sabe bien Eduardo Bacas, histórico jugador del América en la década de 1980, al mencionar que el objetivo continúa siendo el mismo: salir campeones; sin embargo, con el paso de los años, consideró que las demandas ya son otras dentro del club más triunfador del país.

“Hoy con ganar, la gente está contenta. En nuestra época no tan sólo era ganar, era hacerlo y jugar bien. No te llenaba el hecho de salir vencedor, es importante para la vida, ¿pero de qué forma lo haces? Lo ganábamos de buena forma y salíamos felices, pero no jugábamos bien y nos preocupaba todo”, describió.

En entrevista con Heraldo Media Group, mencionó que hoy no se le puede reprochar nada al equipo de Santiago Solari, el cual va en primer lugar, aunque a uno no le gusten las formas. Aseguró que las Águilas actualmente son un equipo práctico que sabe a lo que juega.

El título más importante del americanismo lo consiguió en 1984, al vencer al Guadalajara. Foto: Mexsport

El ex mediocampista argentino es recordado por marcar el primer gol en la vuelta de La Final del Siglo ante el Guadalajara, que encaminó la victoria azulcrema 3-1 en el Estadio Azteca. Para él, este momento en su carrera es inolvidable, y es algo único en la historia del balompié nacional.

“Cada vez se hace más importante este partido, porque no se ha vuelto a repetir una final (ante las Chivas). Jugué contra Pumas, la ganamos, pero esa se repitió, y con Guadalajara fue una sola y quién sabe si se volverá a repetir”, mencionó.

Comentó que en Sudamérica ven al América como uno de los equipos más grandes del continente, además señaló su importancia por su capacidad para generar dualidad en el público: “Decían tiempo atrás, ‘o te amo o te odio’. No hay término medio con el América de que te gusta un poco. Por eso es el más grande, o le vas o no. Siempre hay más información del América y a los demás eso no les cae muy bien”.

Asimismo, desde que Grupo Televisa tomó a la institución en 1959, el equipo se caracterizó por sumar en sus plantillas a extranjeros de alta calidad. Su camiseta azulcrema la vistieron El Lobo Solitario José Alves, Francisco Moacyr, Vavá, Arlindo, Antonio Carlos Santos, Héctor Miguel Zelada, Cesilio de los Santos, Carlos Reinoso, Daniel Brailovsky, Claudio López y el mismo Lalo Bacas, quien al inicio le costó adaptarse al conjunto mexicano.

“Cuesta y cuesta mucho, no es fácil. La adaptación del extranjero es difícil. En aquel entonces había una camada de jugadores de cantera que mostraban el orgullo de esta institución, se mataban, y uno se fue contagiando. A mí me ayudaron en este crecimiento, porque no es fácil llegar al América”, indicó.

