El reto de Solari

Santiago Solari tiene como desafío en el América conseguir algo que sólo un técnico, siendo de origen extranjero, ha logrado en este siglo: levantar un título de Liga MX con las Águilas.

De 2000 a la fecha, 10 estrategas foráneos han dirigido al equipo, siete de éstos argentinos, y sólo uno se proclamó campeón liguero: lo hizo Antonio Mohamed, en el Apertura 2014.

En dicho periodo, pasaron por el banquillo azulcrema, además de El Turco, Alfio Basile, Leo Beenhakker, Oscar Ruggeri, Daniel Brailovsky, Rubén Omar Romano, Ramón Díaz, Carlos Reinoso, Gustavo Matosas y Ricardo La Volpe.

De ellos, sólo El Coco y el uruguayo bicampeón con León lograron un campeonato. El primero lo hizo en la única Copa de Gigantes de la Concacaf, y el segundo en la Liga de Campeones de la zona.

Cabe recordar que durante este Siglo XXI, el conjunto americanista ya obtuvo cinco coronas de Liga MX, los cuales fueron conseguidos de la mano de Manuel Lapuente (Verano 2002), Mario Carrillo (Clausura 2005), Miguel Herrera (Clausura 2013 y Apertura 2018), y Mohamed.

Por si esto no bastara, Solari, ex estratega del Real Madrid, tiene como objetivo regresar al América a una final, luego de que en 2020 el club no alcanzó dicha instancia en ninguna competencia.

En el Guard1anes 2020 fue echado por el Guadalajara, y en la Concachampions lo eliminó el LAFC de Carlos Vela. Desde 2013, las Águilas habían sumado siete años consecutivos disputando, al menos, una serie por la corona.

Entre los técnicos argentinos destacados con el conjunto de Coapa se encuentran Miguel Ángel El Zurdo López, quien ganó dos Ligas y una Copa, y Alejandro Scopelli, campeón dos veces del certamen copero, y quien dirigió 20 de los 30 partidos de la campaña 1965-66, en la cual los azulcremas lograron su primer título liguero de la llamada era profesional.

El Indiecito, de 44 años, inicia su recorrido como americanista este sábado en el Estadio Azteca, cuando su equipo tenga la visita del Atlético de San Luis, buscando sumarse a la prestigiosa lista de los estrategas de Argentina, campeones con las Águilas.

32 juegos dirigió al Real Madrid.

14 años estuvo como jugador profesional.

17 argentinos han dirigido al América.

- El futbolista colombiano Roger Martínez solicitó a Solari la oportunidad de mantenerse en el plantel, por lo cual será registrado para el Guard1anes 2021.

DT’S EXTRANJEROS EN COAPA EN EL SIGLO

Alfio Basile

País: Argentina.

Periodo: 2000-01.

Título: Copa de Gigantes de la Concacaf 2001.

Leo Beenhakker

País: Países Bajos.

Periodo: 2003-04.

Título: Ninguno.

Oscar Ruggeri

País: Argentina.

Periodo: 2004.

Título: Ninguno.

Daniel Brailovsky

País: Argentina.

Periodo: 2007-08.

Título: Ninguno.

Rubén Omar Romano

País: Argentina.

Periodo: 2008.

Título: Ninguno.

Ramón Díaz

País: Argentina.

Periodo: 2008-09.

Título: Ninguno.

Carlos Reinoso

País: Chile.

Periodo: 2011.

Título: Ninguno.

Antonio Mohamed

País: Argentina.

Periodo: 2014.

Título: Apertura 2014.

Gustavo Matosas

País: Uruguay.

Periodo: 2015.

Título: Liga de Campeones de la Concacaf 2015.

Ricardo Lavolpe