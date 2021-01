Salvador Cabañas confiesa que perdió la vista de su ojo izquierdo

Hace más de 10 años, el mundo del futbol quedó en shock después de confirmarse que el goleador del América, Salvado Cabañas recibió un balazo al interior de un bar en la Ciudad de México.

Durante una entrevista con la cadena de radio de Colombia, el también delantero de la Selección de Paraguay confesó que continúa presentando secuelas del atentado que sufrió aquella noche.

En la conversación, "El mariscal" confesó que ha perdido la vista de su ojo izquierdo y sufre de fuertes dolores en el distintas partes de su cuerpo.

"Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie", confesó.

Además, Salvador Cabañas confesó cómo es su vida después de aquella noche que lo alejó para siempre del futbol profesional; el exgoleador señaló que tiene unos negocios y la Federación de Paraguay le ayuda económicamente.

"Tengo algunos negocios y además la Federación paraguaya me paga por ayudar con la selección. Estoy tranquilo, eso sí, no pienso salir más de Paraguay, ese virus es muy malo. Me quedo en la casa de mis padres", apuntó.

