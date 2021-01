Katty Martínez se renueva en plena pandemia

A la delantera de Tigres, Katty Martínez, le tocó vivir una de las inflexiones más intensas en el futbol mexicano para ellas. Desde el dulce sabor de ver el nacimiento y desarrollo de la LigaMx Femenil, hasta el amargo trago de no ascender al podio en eventos internacionales, los tropiezos mundialistas o la ausencia olímpica; hoy, la atacante es convocada para integrarse a la Selección Nacional, en la nueva que lidera uno de los íconos en el juego de balón femenino: Mónica Vergara.

“Todo es un proceso. Nos hemos enfrentado a cosas difíciles, me tocó vivir que en los Juegos Panamericanos que esperábamos obtener una medalla, pero el futbol es así, todo cambia en un segundo y hay que levantarnos de ese momento tan difícil que ha vivido la Selección Nacional; tampoco creo que hayamos tocado suelo ni sea el peor momento, tenemos ganas de salir adelante levantarnos y reflejar y poner a nuestro país en donde se merece”, expresó la jugadora, quien ve en el circuito profesional la oportunidad de potenciar el nivel del representativo tricolor.

“La LigaMx Femenil ya tiene cuatro años en los que jugadoras como yo y más compañeras podamos seguir creciendo en una continuidad que no se había tenido antes y esto se verá reflejado en un futuro próximo”, garantizó Martínez Abad, quien ha consumado 65 goles en su paso por el circuito nacional profesional, agregó la jugadora, quien ha hecho sus propios procesos de crecimiento extracancha.

“Me regalaron un libro que no pude ni soltar hasta acabármelo, me encantó muchísimo porque me hizo ver las cosas de manera diferente y ver que al final lo que más importa es tu mentalidad, eso es lo que está increíble; se llama ‘Mentalidad de Tiburón’, me cambió para bien, le dio un plus a mi vida saber cómo auto conocerme, saber que me falta por mejorar ciertas cosas, me ayudó mucho personal y futbolísticamente”, confesó Katty, quien es fan de la película Cars de Disney.

“Me encanta el Rayo McQueen, de hecho así le puse a mi coche; me encanta toda la película, como al final es una competencia, los valores, el esfuerzo, las enseñanzas, es mi favorita”, externó la jugadora fundadora de esta liga.

En el otoño pasado, el nombre de la futbolista se viralizó luego de que un joven en Nuevo León la eligió, por encima de cualquier otro deportista, para ponerla como ejemplo del competidor que más admira, en un trabajo de matemáticas para hacer un histograma; al compartir esta tarea en redes sociales, a ella le admiró tanto el gesto del estudiante, que de inmediato le mandó la playera con su 10 y al pie del número un mensaje y autógrafo.

Su nombre crece en las canchas de la LigaMx Femenil, pero también su experiencia se nutre día a día. Tan sólo al término del Guard1anes 2020, levantó el título con las de la UANL y adicional el liderato de la tabla con un contundente récord de 7-1 y en donde ella se adueñó del Campeonato de Goleo con 18; logros que construye a base de aprendizajes que dejaron las huellas del triunfo y la derrota.

“El momento que más ha marcado mi carrera es la primera final (Clausura 2018) porque aprendí bastante, me di cuenta del valor de los procesos, que los tiempos de Dios son perfectos y hay que respetarlos. Entonces yo creía que debía iniciar y jugar, pero ahora veo que hay gente responsable de eso y juegue o no juegue, yo voy a estar al cien por ciento con mi equipo, incondicionalmente y para darlo todo, desde donde tenga que estar”, agregó la futbolista de 22 años de edad, quien aquella tarde salió de la banca a definir el marcador a favor de las felinas, pero a la postre definieron el campeonato en penales.

Durante la contingencia, Katty se ha dado la oportunidad de analizar en retrospectiva, pero también reconoce las luces y las sombras de la pandemia. “Yo di positivo en una prueba y gracias a Dios fui asintomática, pero fue difícil saber que estás contagiada y podrías contagiar a tu familia; gracias a Dios duró muy poco y salí rápido pero ahora como es la situación de contagios debemos ser el doble de responsables que el año pasado porque esto viene más fuerte y ser conscientes de lo que podemos hacer”, consideró Martínez, quien regresa, en el cuarto año de su carrera profesional, con las mismas Tigres, las mismas ganas, el mismo 10, pero con nuevas perspectivas para encarar el reto hacia la victoria por el Club y por México.

Por: KATYA LÓPEZ CEDILLO