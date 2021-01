Pantera Nery pone en duda su continuidad con equipo de Canelo

El actual campeón mundial por el CMB en peso Supergallo, Luis "Pantera" Nery, dejó en el aire la posibilidad de continuar con Eddy Reynoso, manager y entrenador de Saúl "Canelo" Álvarez.

El pasado mes de noviembre, Luis Nery en exclusiva para El Heraldo de México, había adelantado el nombre del monarca regular de la AMB, Brandon Figueroa como su siguiente rival y también señaló las ventajas de entrenar con el "Canelo Team", priorizando la disciplina que te inculcan en el campamento de los tapatíos.

"He hablado con mi manager Guadalupe Valencia y no sé sí vaya a seguir entrenando en San Diego, lo más seguro es que me regrese a Tijuana, no sé sí siga con Eddy (Reynoso), yo creo que no, los mantendré informados", dijo Nery al canal de YouTube, Fino Boxing.

El rival en turno para el "Pantera" sigue siendo el texano, Brandon Figueroa, y marzo es el mes que tienen programado para esa contienda unificatoria, quedando pendiente el día y sede de la reyerta.

El estadounidense Angelo Leo (quien pelea este sábado ante Stephen Fulton), el uzbeko Murodjon Akhmadaliev y el 'monstruo japonés' Naoya Inoue, son otros de los rivales que Nery tiene en la mente a enfrentar en un futuro, aunque enfrente todavía tiene su compromiso ante Brandon Figueroa, a quien aseguró que lo va a noquear en el mes de marzo.

Por: Adrián Sarabia