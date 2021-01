Boxeadora Yamileth Mercado va por un año integral

Aunque el 2020 la despidió con una fractura en la nariz, Yamileth Mercado, Campeona Mundial Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sonríe a un 2021 lleno de retos en su desarrollo boxístico y académico. La chihuahuense retomará sus estudios en la Licenciatura en Enfermería y quiere defender su cetro verde y oro.

En su natal Chihuahua, ‘Yeimi’ (16-2, 5 KO’s) inició sus estudios en Enfermería, una de las profesiones que mayor valor ha cobrado para la humanidad, gracias a los esfuerzos que ha hecho esta comunidad en el primer frente de batalla contra la pandemia de coronavirus; pero, al trasladarse a Hermosillo, Sonora para entrenar con Alfredo Caballero, sus oportunidades académicas se cerraron.

“Al prepararme para disputar mi título mundial, no me dieron permiso de entregar trabajos o resolver de otra forma mis inasistencias para ir a campamentos y no pude más que darme de baja para realizar mi preparación, pero este año es un gran año porque me propuse reanudar mis estudios y estar en otra universidad retomando mi carrera, podré revalidar mis materias y así solo me faltará un año para titularme”, expresó la pugilista, quien además expondrá su cetro el próximo 13 de febrero, ante una rival todavía por conocer.

“Tengo el doble compromiso de mantenerme en mi mejor forma, mi mejor versión en el cuadrilátero, pero también el doble reto de estar en la escuela; será difícil, habrá muchos sacrificios, pero para mí es muy importante concluir esa parte en mi vida profesional”, externó Mercado, quien entrena al lado de los también Campeones Mundiales Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada y Miguel ‘Alacrán’ Berchelt.

En septiembre pasado Yamileth fue parte de la cartelera en Tijuana, Baja California, donde combatieron en pelea de exhibición Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce y, aunque no expuso su cinto y sí ganó el encuentro, Irasema Rayas dejó la grave secuela en su rostro de una fractura en la nariz por la que debió parar sus planes de volver al ring en diciembre.

“Nos quedamos con la ‘espinita’ de hacer la primera defensa en marzo pasado, luego viene la fractura lo que nos prolonga un poco más las metas, pero no quitamos dedo del renglón, tan prontos se me autorizó, empecé a entrenar, tengo desde diciembre preparándome para regresar“, compartió la joven de 22 años de edad, quien inicia su séptimo año como boxeadora profesional.

Hermosillo, Sonora o Tijuana, Baja California son las sedes candidatas a recibir la velada y aunque no se ha revelado el nombre de su retadora, entre las posibles rivales figura la ex Campeona Mundial Zulina ‘La Loba’ Muñoz.

“Ella es una peleadora con un récord muy impresionante 53 peleas ganadas 3 derrotas, 2 empates y tiene 30 nocauts, si se diera la contienda, si fuera ella mi próxima rival, estoy dispuesta porque para ser Campeona debo pelear contra todas las mejores. El título estará conmigo hasta donde sea necesario, seré Campeona Mundial hasta donde Dios quiera, enfrentando a quien tenga que enfrentar”, consideró Mercado Duarte, nacida en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Por: Katya López