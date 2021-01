Mike Tyson asegura que Julio César Chávez fue mejor boxeador que Floyd Mayweather Jr

A pesar de que el boxeador Floyd Mayweather Jr. es considerado como uno de los mejores del mundo, también se ha ganado el odio de muchas personas por su peculiar personalidad extravagante.

En esta ocasión quien decidió hablar al respecto fue el mismísimo Mike Tyson, una de las leyendas del pugilismo en Estados Unidos; minimizó la trayectoria de "Money".

Cabe destacar que Tyson también es un hombre de polémica y en esta ocasión tuvo a bien decir que con un récord de 50-0 Mayweather no entra como el mejor.

Tyson ejemplifica con el campeón Julio César Chávez

“Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings”, declaró Tyson durante una entrevista.

Tyson reconoce desempeño de Mayweather

Aunque la marca de Mayweather es buena, Tyson reconoció que es un buen boxeador, pero no lo suficiente como para catalogarlo como el mejor.

“Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto, Sugar Ray Robinson tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos (registrada oficialmente en 88). Con 60 nocauts”, explicó el originario de Brooklyn.

