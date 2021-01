¿Hubo tiro? Mike Tyson narra la TERRIBLE noche cuando descubrió a su exesposa junto a Brad Pitt

El incómodo momento que pasó el exboxeador Mike Tyson, su exesposa Robin Givens y el guapo actor Brad Pitt, quedó escrito en el libro autobiográfico "Undisputed Truth” o La Verdad Indiscutida, en español, escrito por Larry Sloman.

Aquel suceso ha sido compartido en varias ocasiones por el exdeportista, cuando se encontraba en proceso de divorcio con Givens mientras seguía en contacto con ella.

En una de las revelaciones cuenta que Brad Pitt, prácticamente le suplicó para que no lo golpeara al verlo llegar acompañando a quién aún fuera su esposa.

Encuentros

Tyson narra que en aquel momento su matrimonio estaba a punto de disolverse, sin embargo aún mantenía encuentros sexuales con Robins, por lo que el polémico boxeador solía hacerle visitas frecuentes para tener ""rapidito, que puedo decir, yo era joven y la extrañaba".

Lo que Tyson no esperaba es que aquella noche Robin no se encontraba en su casa, por lo que decidió esperar sin imaginar la sorpresa que le aguardaba.

Al poco tiempo apareció Robin acompañada nada más y nada menos que con Brad Pitt, el guapo galán de Hollywood

“Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”, señala.

La reacción de Brad al verlo fue de terror.

“Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegue y me decía que sólo estaban repasando un libreto” comparte Tyson.

Sin embargo, para le boxeador fue un momento tan extraño que ahora lo recuerda con gracia.

“No fue la mejor manera pero ahí lo conocí. Y la verdad es que me pareció un tipo muy amigable. No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo”. Finalizó.