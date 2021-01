En Cruz Azul no hay pretextos, dice Juan Reynoso tras derrota ante Santos

El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, afirmó que la derrota ante Santos Laguna en la Jornada 1 del Guard1anes Clausura 2021 es molesta, pero que se va satisfecho con la disposición de los jugadores a pesar de los pocos días de trabajo:

“Aquí en Cruz Azul no es fácil digerir una derrota, pero no hay pretextos. Los muchachos tuvieron escaso descanso por la participación en la Liga de Campeones de la Concacaf y no tuvimos partidos amistosos. Pero insisto, no quiero que suene como excusa. Esperemos que contra Puebla ya haya un cambio, y obvio, tenemos que ganar”.