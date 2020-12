“Cuando dos mexicanos suben al ring son garantía de grandes emociones": Mauricio Sulaimán

El fuego sigue ardiendo en sus manos y es que para Lupita Martínez, Campeona Mundial Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha sido más de un año sin subir los tres escalones hacia el cuadrilátero, una ausencia que culminará este sábado 12 de diciembre, cuando ponga sobre la mesa su cetro ante Lulú Juárez.

“Estoy muy ansiosa, preparada, motivada y muy enfocada en esta pelea. Lourdes es una gran boxeadora, una buena rival, tiene un récord casi perfecto con 30 peleas ganadas, sé que ha trabajado muy duro y hablo por las dos porque dejará el alma allá arriba. Me siento muy contenta, ese mismo día será mi santo, así que me voy a autoregalar mi sexta defensa”, comentó Martínez, quien entrenó en medio de la pandemia en el Centro Ceremonial Otomí y, justo a causa de la pandemia tuvo el gimnasio para ella sola.

Esta es la cuarta función que presenta Televisa y la segunda en su haber que tendrá un pleito femenino como el duelo estelar (el anterior fue entre Yuliahn ‘La Cobrita’ Luna ante Mariana ‘La Barbie’ Juárez).

“Es una realidad que damos show que somos buenas, que vale la pena prender la televisión para ver a dos mujeres boxear, pero también creo que es una gran opción para abrir camino para las chicas nuevas. Las mujeres dejamos el alma en el ring, no usamos ni un round de estudio, vamos a entregarnos totalmente en cada momento y ser estelares y ser televisadas quiere decir que lo estamos haciendo bien”, agregó Martínez Guzmán de 28 años de edad.

“Cuando dos mexicanos suben al ring son garantía de grandes emociones y gran calidad. Estoy muy orgulloso de las dos: Lupita una Campeona leal, entregada que llegó derrumbando todo tipo de obstáculo, con gran inspiración en casa, le deseo mucho éxito y también a Lulú, que por mucho tiempo ha clamado por la oportunidad de disputar el título mundial, con una lealtad absoluta e inquebrantable; son estas peleas complicadas cuando hay tanto cariño a ambos contendientes, pero al sonar la campana, no hay colores ni personalidades, sino dos seres humanos buscando el sueño”, expresó en videoconferencia Mauricio Sulaimán, presidente del CMB hacia ambas peleadoras.

Lupita (20-9, 6KO’s) enfrentará a Lulú (30-2 4KO’s) y ante el nivel que avecina este duelo, ninguna de las dos se aventura a pronosticar que ganará por la vía del cloroformo.

“Todos los sentimientos se suman y le agradezco a Lupita darme la oportunidad de pelear por el Campeonato. Todas mis peleas han sido fuertes nunca he minimizado a ninguna, por algo Lupita es la Campeona. Hemos trabajado fuerte en el gimnasio para hacer la estrategia aunque al final a veces en el ring cambian las cosas pero vamos enfocadas y preparadas pero sé que será una pelea muy fuerte y que nada estará dicho, solo que las dos vamos a dejar todo en el ring”, expresó La Pequeña Lulú.

Este será el primer y único pleito para ambas pugilistas en el complejo 2020, donde a causa de la pandemia de coronavirus se contuvieron las funciones de boxeo, hasta finales del verano, cuando el CMB delineó una estrategia para realizar funciones con las máximas medidas de salubridad, que incluyen pruebas PCR, sana distancia, la creación de una burbuja para todos los involucrados en la velada, sanitización de instalaciones y uso de cubrebocas para todo el personal presente en torno al cuadrilátero.

Sin embargo, la complejidad del 2020 causó estragos en sus carreras. “Esta es mi carrera, es mi trabajo es a lo que me dedico y si fue muy difícil para mi salir delante de esta etapa, pero gracias a Dios no faltó alimento, ni salud en casa y cerrar el año con una sexta defensa será un gran impulso para llevar adelante el 2021”, expresó Martínez.

“Fue un año difícil en mi ingresos y en mi forma de vida, aunque mi esposo me apoya, las cuentas de las escuelas de los niños se tenían que pagar, también hacer mi preparación, pero gracias a Dios en mi casa no falto qué comer, estamos sanos y Dios me bendijo con esta pelea”, agregó Juárez.

