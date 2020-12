La polémica fiesta de Neymar cumplirá las medidas sanitarias; asistirán 150 personas

La polémica fiesta que el futbolista brasileño Neymar organizará para despedir el 2020 reunirá a 150 personas, cuenta con los permisos necesarios y cumplirá todas las normas sanitarias necesarias para prevenir el contagio de COVID, aseguró este lunes la empresa responsable por su organización.



La agencia de promoción de eventos Fábrica, señalada como organizadora de la fiesta, divulgó un comunicado para dar algunos detalles del evento que está organizando en Mangaratiba, un balneario en el litoral sur de Río de Janeiro en el que el jugador del PSG francés tiene una mansión, pero sin citar al futbolista.



La nota es considerada como una respuesta a las críticas que el atacante de la selección brasileña ha recibido por organizar una apoteósica y multitudinaria fiesta en momentos en que Brasil roza los 200.000 muertos por COVID, así como algunas informaciones que magnifican el evento y lo bautizan como "Neymarpalooza".



Según tales informaciones, la fiesta tendría una duración de 5 días a partir del 25 de diciembre y reuniría a cerca de 500 personas al ritmo de populares y conocidos grupos musicales en una discoteca subterránea.



"La agencia Fábrica aclara que es la promotora y productora del evento de reveillon (fiesta de fin de año) en la región de la Costa Verde (donde está ubicado Mangaratiba) que recibirá 150 personas", explicaron los organizadores en el comunicado que publicaron en sus redes sociales en el que no confirman ni desmienten que la fiesta sea de Neymar.



La nota agrega que en el evento se respetarán "todas las normas sanitarias determinadas por los órganos públicos".



La agencia agrega que "se trata de un evento privado, con acceso exclusivo para invitados y para el que no se vendieron entradas", y que obtuvo "todas las licencias de los órganos competentes necesarias para su realización, así como lo ha hecho en otros eventos privados que ha organizado en Río de Janeiro y Ceará".



Pese a que la nota no aclara el lugar de la fiesta, algunas versiones indican que será en una discoteca subterránea construida por Neymar en su mansión y otras que tendrá como local un hangar abandonado que el futbolista adquirió próxima a su residencia.



En lo único que coinciden todas las versiones es en que los invitados están prohibidos de ingresar con teléfonos móviles o cámaras fotográficas, algo que no ha impedido a algunas conocidas modelos y celebridades publicar fotografías en sus redes sociales en que aparecen ya vestidas para la fiesta, aseguran estar listas en Mangaratiba y lucen la pulsera azul que permite la entrada al evento.



Las aclaraciones que reducen la dimensión de la fiesta y el número de convidados no han detenido las críticas a Neymar y las advertencias de que su nueva polémica provocará nuevos daños a su imagen y a su reputación en momentos en que venía dejando olvidados los últimos episodios que lo salpicaron negativamente.



Entre tales episodios destaca la acusación de violación sexual, que fue archivada en todas las instancias, y la polémica novela sobre si continuaría o abandonaría el PSG.



Ello debido a que Neymar está promoviendo una fiesta en el segundo país con más muertes por coronavirus en el mundo, que sufre una segunda ola de la pandemia mucho más severa y en momentos en que las alcaldías cancelaron todos sus eventos de despedida de año y recomendaron evitar cualquier tipo de aglomeración.



El comentarista deportivo Paulo Vinicios Coelho, uno de los más populares de Brasil, citó en su blog toda la repercusión negativa del evento, incluyendo la indignación de los habitantes de Mangaratiba y las publicaciones de diarios en el exterior que recuerdan la imagen de Neymar como un adolescente inconsecuente.



"Neymar jugó muy bien en 2020 tras acondicionarse físicamente en Mangaratiba. Estuvo cerca a ganar la Liga de Campeones y jugó mucho, pero incluso así no tuvo ni siete votos como mejor del mundo. Quedó en noveno lugar. Eso tiene que ver con la imagen de adolescente que Neymar insiste en exaltar", afirmó.



El también conocido comentarista deportivo Neto fue más lejos y le pidió a Neymar que cancele la fiesta.



"No des la fiesta. Si la ibas a dar, cancela. No hagas eso. Te deja muy mal parado. Haz mejor como Messi y Cristiano Ronaldo y pasa solo", pidió Neto en su programa "Los dueños del balón".



Brasil es uno de los países más castigados por la emergencia sanitaria y, según los datos más recientes del Ministerio de Salud, acumula ya cerca de 192.000 muertos y unos 7,5 millones de infectados por el Sars-CoV-2.

Por EFE.