Canelo muestra lado altruista al apoyar a niña tapatía

Ni las dificultades jurídicas, iniciar su proceso como agente libre, sumar mas de un año fuera del ring o los arreglos para por fin tener una próxima pelea en diciembre impiden a Saul Álvarez continuar con su buena voluntad y altruismo.

El campeón franquicia del CMB recibió, por medio de redes sociales, el mensaje de Lupita, una pequeña jalisciense que lo felicitó por estar en el proceso de volver al encordado y, además de desearle éxito, aprovechó para pedirle un gran favor.

“Le iba a decir que si me da permiso de que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos si usted me los firma, para pagar mis terapias, que salen muy caras, y comprar unas cosas que necesito para poder caminar”, comentó la niña, quien radica en Guadalajara, Jalisco.

Álvarez Barragán no quería que Lupita se viera en la necesidad de rifar los guantes, y en un mensaje de voz cambió la propuesta.

“Que me diga cuánto necesita para sus terapias; yo se lo doy”, respondió el tapatío.

Tras hacer cuentas, los papás de Lupita emitieron una lista con los gastos, y no pasaron ni 24 horas cuando el apoyo del Canelo ya había llegado a sus manos, por lo que la pequeña lo agradeció en otro video: “Ojalá que puedas venir a Guadalajara, ya que me terminen de operar, para ir a verte y darte un abrazo y un regalito”, comentó la niña.

Por Katya López