Jimmy Lozano mantiene la esperanza de jugar el Preolímpico en casa

Por la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, el Preolímpico de la Concacaf, inicialmente programado en marzo de este año en Jalisco, tuvo que ser suspendido y aún no tiene fecha oficial. No obstante, Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana Sub 23, mantiene la esperanza de que este torneo pueda efectuarse en territorio mexicano.

Producto de la pandemia, El Jimmy ha tenido que realizar ciclos de concentración atípicos, primero de manera virtual y ahora con la presencia de los convocados en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, bajo test y medidas de seguridad para evitar contagios.

“Me encantaría que fuera en Guadalajara, estar de locales, con nuestra gente. Esperemos la mejor decisión, porque lo más importante es la salud”, dijo el estratega, quien también escuchó la posibilidad de que se realice el Preolímpico en Estados Unidos, aunque todavía sin decretos oficiales.

Esta mañana, el representativo azteca sostuvo un compromiso amistoso en el CAR contra el Cruz Azul, el cual culminó 2-1 a favor de los cementeros, con doblete de Elías Hernández.

La Máquina venció a la Selección Mexicana Sub-23 en un amistoso disputado en el Centro de Alto Rendimiento.



El marcador final fue dos por uno con un doblete de Elías Hernández. #UnaFormaDeVida pic.twitter.com/euid7OFCSJ — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) November 15, 2020

Durante esta semana de concentración, Lozano destacó los conceptos que pudo comunicar con sus seleccionados, además del aporte del club Guadalajara, con futbolistas como Fernando Beltrán, Alexis Vega, Jesús Angulo y Cristian Calderón.

“Ya son una constante, sabemos que muchos jugadores de las Chivas dan la edad en este proceso, algunos aquí y otros en la mayor, estoy contento con lo que vienen a aportar porque casi todos tienen minutos. La actitud de estar en un equipo importante te da el pelear cada fin de semana y eso contagia para bien”, indicó.

Por último, explicó que espera tener algunos juegos de preparación antes de arrancar el Preolímpico, el cual se contempla para inicios de 2021.

#Sub23



"Sabíamos que esta era la última concentración del año y le queríamos sacar provecho. Los equipos siempre han mostrado su ayuda".



uD83DuDDE3 @jaime_lozano_ #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 15, 2020

Por J. Alexis Hernández