Chivas asegura estar en su mejor versión en la historia de la Liga MX Femenil

Desde que nació la Liga MX Femenil, el Guadalajara se ha vestido como uno de los protagonistas. El equipo ha tenido subidas como el campeonato de 2017, y bajadas como la no clasificación a Liguilla al torneo posterior. En este trayecto Blanca Félix ha estado ahí, en los momentos malos y buenos la portera se ha mantenido firme, para hoy asegurar que Chivas se encuentra en su mejor versión.

Actualmente, el Rebaño está invicto en el torneo Guard1anes 2020. Tiene un empate por ocho victorias, la más reciente goleando a domicilio al Monterrey. No obstante, hoy su fortaleza se ubica la solidez defensiva, pues tiene la mejor zaga del certamen, con sólo cinco anotaciones en contra.

De cara al compromiso ante el Atlas, Carolina Jaramillo, volante del Guadalajara, descartó que su escuadra tenga la etiqueta de favorita para llevarse el triunfo, y recordó que no desconoce la importancia de estos duelos, pues disputó la rivalidad regiomontana cuando militó en Tigres.

“Cualquier partido es importante, no menospreciamos a ningún rival. Me han tocado jugar otros clásicos, pero varias compañeras me han comentado que es a muerte, tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes para poder ganar esos tres punto”, mencionó.

Por último, Jaramillo compartió la tristeza de sus compañeras, luego de que la capitana Tania Morales tuvo que ser operada del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

“Me dolió mucho, me pegó bastante. Nadie se lo esperaba. He hablado con ella, yo la estoy esperando para volver a jugar. Le he aprendido bastante, ella tiene bastante experiencia en esto. No lo sabe, pero siempre la veía para aprender de la posición que jugaba”, concluyó.