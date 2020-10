Extinción de 109 fideicomisos es aprobada después de 19 horas de discusión

En una jornada de casi 19 horas, la Cámara de Diputados finalmente pudo concluir la votación del dictamen que extingue 109 fideicomisos para que el gobierno obtenga 68 mil millones de pesos.

Lo hizo de procesar 14 votaciones por separado (a petición de la oposición) de artículos sobre fideicomisos relacionados con la protección de periodistas y defensores de derechos humanos; los desastres naturales; estados y municipios; la financiera rural; la ciencia y la tecnología; el deporte; el cine; la ley de derechos; el cambio climático; las víctimas y los exbraceros.

Noticias Relacionadas Diputada cachetea a legisladora que protestaba por desaparición de fideicomisos

Todos esos artículos obtuvieron más de 200 votos a favor con lo que fueron validados.

El resto de los artículos que no requirieron votación separada fueron aprobados por 239 votos a favor, cuatro abstenciones y 145 votos en contra.

Batean a propios y aliados

Junto con el PES y el Verde Ecologista, los diputados de Morena rechazaron todas las propuestas para modificar el dictamen hechas por la oposición, pero también las que hicieron sus mismos integrantes y aliados políticos del PT.

En nombre del grupo del Partido del Trabajo, la diputada Margarita García García solicitó a sus aliados de la 4T no “hacer mal las cosas” al eliminar los 109 fideicomisos, pues dijo que es necesario rescatar 35 fideicomisos, entre ellos el Fonden, pero con nuevas reglas de operación para evitar la opacidad y corrupción en estos.

Argumentó que México es el país con mayores desastres naturales a nivel natural y el quinto con mayor cantidad de daños y pérdidas por lo mismo, lo que retrata la necesidad de mantener un fondo de dinero para responder ante la emergencia.

“Me llena de tristeza que con el afán de combatir la opacidad terminemos por debilitar a las personas más vulnerables y afectar por estos fenómenos naturales. Por eso hoy, a quienes no se tientan en el corazón, y a quienes no les hace falta una colchoneta, una despensa, unas láminas porque en todo su pasado han amasado grandes fortunas porque han vivido de la política y sus familiares también les pido sensibilidad para que este tema del Fonden y los otros fideicomisos no los desaparezcamos y no pasemos a la historia como los traidores del país”, dijo García García.

Entre los 35 fideicomisos que el PT propuso “rescatar” mediante modificaciones al dictamen también figuraron el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fondo de la Financiera Rural, entre otros. La reforma obtuvo más de 200 votos a favor. Foto: Cuartoscuro

Otra de las reservas rechazadas fue la del diputado del PT, Eraclio Rodríguez Gómez, quien propuso no desaparecer del Fondo de la Financiera Rural. Defendió que los productores del campo han cumplido con su compromiso de garantizar alimentos a la población y eliminar ese fondo cierra la puerta al financiamiento del campo mexicano.

También fue rechazada por Morena, PES y Verde la reserva del diputado morenista Sergio Mayer Bretón, que proponía que los recursos provenientes de la extinción del el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE) y el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) sean asignados en el Presupuesto de Egresos 2021 al IMCINE.

“Con la aprobación de esta reserva estamos honrando la palabra y dando cumplimiento al compromiso que el presidente de México hizo con los creadores, y la comunidad cinematográfica para que dichos fondos sigan cumpliendo su función y sean entregados de manera directa”, dijo.

La morenista Tatiana Clouthier Carrillo también subió a tribuna para defender cuatro reservas que presentó al dictamen, pero que fueron rechazadas.

Presentan reserva

A las 4:30 de la madrugada, el diputado panista Elías Lixa presentó una reserva para introducir un artículo transitorio que especificara que el decreto no entraría en vigor "nunca", porque era "lesivo".

Aprovechó para insinuar que los morenistas eran "borregos" y recordar a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue grabado, presuntamente, recibiendo dinero en efectivo para campañas.

El dictamen fue enviado al Senado para su discusión.

Por Nayeli Cortés e Iván Saldaña