Golfista Abraham Ancer tiene un arranque sin errores en California

El mexicano Abraham Ancer, quien tuvo una ronda sin errores, firmó este jueves una primera tarjeta con 67 golpes (-5) para empatar el noveno lugar, tras los 18 hoyos del torneo ZOZO Championship, evento avalado por el PGA Tour, que se juega en Sherwood Country Club, en Thousand Oaks, California, EU.

“Jugué muy sólido, es una cancha que me gusta mucho, es muy divertida y tiene muchas chances de birdies. En estos días trabajé bastante en mi swing con mis hierros y hoy se sintió mucho mejor”, dijo el mexicano que este jueves acertó 13 de 14 fairways y 15 de 18 greens.

El jugador de 29 años comenzó por el hoyo 10 y acertó en dos de los tres pares cinco del recorrido. Luego tuvo una interesante racha de tres birdies consecutivos, del uno al tres, y de allí en adelante sólo anotó pares.

En tanto, el otro mexicano que está jugando este evento de 78 jugadores, el tapatío Carlos Ortiz, presentó una tarjeta de 72 golpes, para el par de la cancha, que lo situaron igualado en el sitio 57.

El líder del torneo es el colombiano Sebastián Muñoz, quien busca su segunda victoria en el circuito estadounidense, con una primera ronda con 64 golpes (-8), uno menos que sus perseguidores, el inglés Tyrrell Hatton y el estadounidense Justin Thomas, ambos con 65 (-7).

En el hoyo final, Muñoz embocó un putt de cuatro metros para salvar el par y así anotar un 64 por segunda vez en el inicio de un torneo en esta temporada 2020/2021, la anterior había sido en el Sanderson Farms, a comienzos de octubre.

“Esa semana tuve el mismo inicio, pero en la segunda ronda arranqué muy mal y eso me hizo dudar y a pesar de que pegué bien, me ganó la ansiedad porque no entraban los putts. Tengo que saber que no tengo que poner tanto sentimiento en la ronda”, dijo Muñoz.

El estadounidense Tiger Woods, defensor del título, no tuvo el comienzo esperado y con un score de 76 golpes (+4), se ubicó en sitio 75.

Tiger anotó solo dos birdies y en los tres pares cinco de su recorrido de ida anotó dos bogeys y un doble bogey.

El torneo concluye el domingo y reparte una bolsa de ocho milles de dólares, de los cuales un millón 440 mil billetes verdes serán para el campeón.