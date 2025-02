Así fue la presentación de Luka Doncic en los Lakers

La madrugada del sábado en Dallas pudo haber sido una más para Luka Doncic, hasta que una notificación en su teléfono lo sacó abruptamente de su letargo. El astro esloveno, considerado uno de los más grandes talentos de la NBA, había sido traspasado de los Mavericks a Los Angeles Lakers, un movimiento que dejó atónito al mundo del baloncesto.

Puedes imaginar lo sorprendido que estaba. Tuve que verificar si era el 1 de abril. Realmente no lo creía”, confesó Doncic.

La incredulidad del jugador refleja el sentimiento generalizado entre aficionados y expertos, quienes nunca imaginaron que Dallas se desprendería de su baluarte de apenas 25 años.

Doncic, cinco veces seleccionado al All-Star y al equipo ideal All-NBA, está asimilando su nueva realidad tras dos días en Los Ángeles. La posibilidad de jugar junto a LeBron James, su ídolo de la infancia, ha transformado el shock inicial en entusiasmo palpable.

Siempre lo admiré. Hay tantas cosas que puedo aprender de él, y estoy emocionado de este nuevo viaje”, comentó el esloveno, quien ya está cerca de regresar a las canchas tras una lesión en la pantorrilla.

Se espera que en los próximos días, Doncic debute con los Lakers Foto: AP

Así el canje de Luka Doncic a los Lakers

El traspaso, que también incluye a Maxi Kleber y Markieff Morris, se produjo de manera sorprendentemente discreta. Las negociaciones entre los Mavericks y los Lakers se mantuvieron en secreto, lo que generó reacciones de asombro incluso entre figuras consolidadas de la liga.

Es un recordatorio de que sólo hay unos pocos en esta liga que pueden dormir tranquilos sabiendo que seguirán en su equipo”, dijo Stephen Curry.

La decisión de Dallas de dejar ir a Doncic ha generado controversia. Anthony Edwards, escolta de Minnesota, no ocultó su desconcierto: "cambiaron probablemente al mejor anotador de la NBA a los 25 años. No lo cambias a esa edad”. Incluso el padre de Luka, Sasa Doncic, expresó su molestia: “Mi hijo no se merecía esto”.

Por su parte, el gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, se mostró exultante al presentar a su nueva estrella. “La llegada de Doncic traerá la emoción del baloncesto al mundo”, declaró durante la conferencia de prensa.

Mientras Doncic se prepara para su debut oficial, la NBA se mantiene expectante. Su asociación con LeBron James promete redefinir el panorama de la liga y ofrecer espectáculos inolvidables para los fanáticos del deporte. El capítulo de Luka en Los Ángeles apenas comienza, y el mundo está listo para presenciarlo.

