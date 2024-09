La Perla, el rincón oculto en el corazón de Mixcoac donde venden café y las tortas más ricas de la CDMX

Las cafeterías son una parada obligatoria sin importar el lugar en el que nos encontremos, pues sea en territorio azteca o en el extranjero se convierten en ese lugar para descansar, platicar, sentarse a leer o simplemente a disfrutar el momento mientras que el paladar goza con el rico sabor al café, un postre u otros alimentos para acompañar. Es por ello que en cada esquina hay un negocio como este y del que muchas veces, esconde una larga historia; de ahí que algunos locales sean populares ya sea por ser los más antiguos, los que visitó algún héroe de la patria, o bien, en el que cada bebida y platillo sabe de lo más delicioso.

En otras ocasiones te hemos contado cómo en el Centro Histórico de la CDMX hay negocios con más de un siglo de vida y que tienen sus puertas abiertas al público, donde las máquinas tostadoras de los granos de café hacen que las calles se impregnen de un riquísimo olor que nos hace agua la boca. Pero hoy te queremos hablar sobre una cafetería en particular que se encuentra en el corazón de Mixcoac y que no sólo es emblemática de la capital por encontrarse al sur de la ciudad y por sus cafecitos, sino también por contar con una gran variedad de tortas.

Una combinación que pocos esperan es degustar una torta clásica de jamón o una de bacalao acompañadas por un café caliente, pero este lugar lo hizo posible y el éxito ha sido tanto que el establecimiento lleva 66 años consintiendo a los chilangos con todo tipo de sabores. El espacio tiene una decoración que nos hace sentir como a finales de los años 50 donde los biombos, las puetas correderas, los ventanales, las barras acompañadas por bancos altos, vajillas de cristal y vitrinas de madera amplias eran parte de la cultura mexicana.

El Centro Histórico de la CDMX no es el único que tiene cafeterías icónicas que debes de conocer, descubre La Perla al sur de la capital. (Foto: IG @cafe_la_perla)

Cafetería La Perla, el negocio en CDMX que vende las mejores tortas

Café La Perla es una de las cafeterías más amadas por los chilangos y aunque no se encuentra en el centro de la ciudad, su ubicación al sur en el mero corazón de Mixcoac la ha convertido en un lugar emblemático que abrió en 1958, casi a principios de la década de los 60's y que décadas más tarde sigue siendo uno de los sitios de referencia para muchos. Por supuesto, no sólo llama la atención por ser ese lugar en el que uno se sienta a comer, sino por las maravillosas tortas que no se comparan con ninguna otra.

Sobre el platillo estrella de este lugar es importante mencionar que tiene una larga lista de variedades para preparar, pues aunque a muchos se les antoja la clásica de jamón con queso y chiles en vinagre, como las que tanto amaba el Chavo del 8, ícono de la cultura mexicana, este establecimiento con más de seis décadas de historia nos deja claro que el bolillo y la telera se pueden combinar con muchos ingredientes más.

Benito Taibo visitó este icónico lugar. (Foto: IG @cafe_la_perla)

"Café La Perla. 'Una torta bien hecha es la forma mexicana de demostrar a nuestra muy barroca manera, ese deseo de tener al mundo entre las manos, porque la torta es mucho más que un simple alimento, es un refugio, una tabla de salvación, un símbolo identitario, la suma de nuestras pasiones y el reflejo perfecto del esplendor de todos nuestros mestizajes. En medio de estos dos trozos de pan cabe nuestra historia...', Benito Taibo", es la frase con la que te recibe el lugar.

¿Qué tan buenas están las tortas en La Perla de Mixcoac?

El menú de Café La Perla es muy amplio y variado, pues está desde el clásico café americano, hasta la especialidad de la casa con mezclas de granos 100 por ciento mexicanos y traídos desde distintos estados del país, pero hablando de sus tortas, la variedad es mucha y todas con precios muy accesibles, algo que hace de este lugar todavía más acogedor.

Las tortas que puedes encontrar en el menú de La Perla, son:

¿Qué tal te caería una tortita? (Foto: IG @cafe_la_perla)

Bacalao

Milanesa

Pavo adobado

Pierna adobada

Chilaquiles verdes

Chorizo con huevo

Jamón con huevo

Salchicha

Aguacate con queso

Torta de huevo

Cubana

Chorizo con queso

Choriza con huevo

Hawaiana

Por supuesto, la lista de alimentos que se pueden ingerir en esta icónica cafetería de la Ciudad de México no sólo incluye las tortas, pues también puedes probar los tacos de pierna, las rebanadas de pay y las banderillas. En lo que respecta a los precios, una foto compartida en septiembre de 2024 en Google Maps deja ver que los alimentos van desde los 61 y hasta los 110 pesos.

Por otro lado, las bebidas de café están hechas con una mezcla de granos de Oaxaca, Chiapas y Veracruz que puedes disfrutar ahí mismo desde los 18 pesos y hasta los 59. Cabe destacar que el café en grano se vende por kilo, la especialidad de La Perla está en 250 pesos; mientras que los de Chiapas y Oaxaca por el mismo precio, además del soluble en 330.

Abrió en los 50 y desde entonces no ha cerrado. (Foto: IG @cafe_la_perla)

Café La Perla: ¿cómo llegar al local en la Ciudad de México?

Si quieres visitar esta cafetería te tenemos buenas noticias, pues se encuentra abierta al público las 24 horas del día, por lo que puedes ir a degustar una rica torta y café de grano en cualquier momento, incluso durante la madrugada. Llegar es muy sencillo, pues como te contamos, se encuentra en el corazón de Mixcoac.

Dirección del Café La Perla . Molinos 4, Mixcoac, Benito Juárez, 03910.

. Molinos 4, Mixcoac, Benito Juárez, 03910. ¿Cómo llegar a la tortería La Perla? El local se encuentra a unas calles del Metro Mixcoac y para llegar sólo tienes que caminar por la Avenida Revolución; aunque también puedes llegar por Periférico. Pero si prefieres el Metrobus, la estación Río Churubusco es la más cercana, pero tendrás que caminar al menos 15 minutos por la Avenida Río Mixcoac.

Visita este hermoso lugar. (Foto: IG @cafe_la_perla)

