Café Manrique fue la primera cafetería que se abrió en la CDMX y Miguel Hidalgo la visitó; así luce actualmente

¿Alguna vez te has preguntado si los edificios o establecimientos que ves cerca de tu casa o en las calles más importantes de tu ciudad siempre estuvieron allí? Probablemente la respuesta es que no y es que estamos tan acostumbrados a ver las cosas en un cierto orden que sólo nos llama la atención cuando algo sale de lo común, por ejemplo, cuando un nuevo local abre o cierra. Pero aunque pocas veces reflexionemos sobre esto, lo cierto es que esta es una realidad que ha ocurrido por siglos, pues en ocasiones algunos negocios que empezaron como familiares tuvieron que cerrar incluso si se convirtieron en una referencia para los habitantes.

Este es el caso del Café Manrique que, aunque es recordado hasta este 2024, lleva mucho tiempo cerrado y además el edificio en el que alguna vez se impregnó el olor a granos de café tostados, hoy forman un edificio que todos los habitantes de la CDMX conocemos. Así que si quieres conocer más de la historia de este establecimiento, te invitamos a no dejar de leer, ya que se trata de la primera cafetería que se abrió en el entonces Distrito Federal.

Así como ya te hemos contado del Café Equis, que es la cafetería más antigua de la CDMX y que todavía está abierta para los chilangos y extranjeros, en esta ocasión te contaremos del Café Manrique que empezó a ofrecer servicio en 1798, hace 226 años. Su historia es tanta y tan larga que no sólo se remonta a la venta del café, sino a las visitas que llegó a recibir en lo que hoy es el Centro Histórico de la capital, pues incluso se dice que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, el Padre de la Patria, viajó hasta el centro del país para tomar un café.

Cafeterías en México: ¿cuál fue la primera y qué fue de ella?

Existen muchas cafeterías en México, pero la primera en abrir oficialmente en todo el país fue Café Manrique, que en 1789 abrió por primera vez sus puertas para que todos los capitalinos comenzaran a degustar de deliciosas bebidas. Ignacio Encinas, dueño de dicho negocio, escogió el Centro Histórico para abrir su negocio; para ser más específicos, se estableció en lo que hoy conocemos como la calle Tacuba, donde con el paso de las décadas comenzó a llenarse de locales como este y de ahí que se conociera como "la esquina del café".

La forma en la que se vendía el café no es tan distinto a como ocurre actualmente, especialmente en los triciclos, pues esta bebida se complementaba con la leche; de acuerdo con el sitio El Mundo del Café, en México las cafeterías no sólo se dedicaban como tal a la venta del café, sinoque también eran lecherías; por lo tanto, con la llegada de este tipo de negocio el preparado no era café negro, sino café con leche.

¿Dónde se abrió la primera cafetería?

La primera cafetería de la Ciudad de México se abrió en la calle Tacuba, esquina con Monte de Piedad, o al menos como las conocemos actualmente, pues en años pasados era conocida como la "esquina del café" y de 1869 a 1928 se le conoció como la calle del Empedradillo. Si bien el Café Manrique ya no existe en nuestros días, sí quedó registro de su importancia en México, pues más allá de ser la primera cafetería en abrir en la capital, poco a poco se transformó en un punto de encuentro para los letrados de la época.

Cafeterías, loncherías y lecherías era la forma de resumir a este y otros negocios de finales del siglo XVIII, pues era tanta la fama que tenían por ser visitadas por los letrados de la época que las tertulias comenzaron a ocurrir aquí. De hecho, muchos de los momentos históricos de México y el mundo fueron dadas a conocer en locales como estos. Un hecho que hace del Café Manrique todavía más icónico es que lo habría visitado el cura Miguel Hidalgo y Costilla tiempo antes de la Independencia.

"En los archivos se tiene registro que en este café se llegó a ver al cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien ya se perfilaba con aspiraciones de buscar la independencia de México, por las pláticas que mantenía, afirmó en una entrevista José Luis Curiel Monteagudo, investigador gastronómico", se lee en El Mundo del Café. Sobre este mismo hecho coincide el periodista y escritor Alfonso Sierra Partida

¿Qué fue del Café Manrique? Así luce actualmente

Se sabe que el Café Manrique cerró sus puertas para siempre a inicios del siglo XX y según el registro histórico que se tiene sobre esta primera cafetería de la CDMX, en su momento inició como una forma de negocio que buscaba competir contra el cacao y el chocolate. La meta no sólo se cumplió con este proyecto de Ignacio Encinas, pues con el paso de los años y ya entrado 1800 poco a poco las cafeterías comenzaron a tener más espacios en lo que hoy conocemos como el Centro Histórico,

La esquina en la que se abrió la primera cafetería de la Ciudad de México todavía existe y aunque ya no podemos ver ningún vestigio de lo que fue el negocio de Ignacio Encinas, las calles de Monte de Piedad y Tacuba guardan un antiguo edificio. Aquí te dejamos una foto de cómo luce actualmente.

