Michael Jackson Sinfónico en el Auditorio Nacional: fecha, precios y cómo comprar boletos

La Ciudad de México se llenará de magia y nostalgia cuando la orquesta de Rodrigo Macías ofrezca un concierto en homenaje al Rey del Pop, Michael Jackson, en un formato de cuerdas. Si eres uno de los grandes fanáticos de la estrella musical, no te puedes perder este show completamente en vivo.

A lo largo de aproximadamente dos horas, podrás escuchar los grandes clásicos de Michael Jackson, desde "Thriller", pasando por "Beat It" y "Billie Jean", hasta canciones como "We Are The World" que le dieron el reconocimiento y el éxito mundial al intérprete.

La orquesta se conforma por los elementos de la orquesta de Macías, pero también sumará una banda de rock, así como 6 cantantes que le imprimirán su estilo a los grandes clásicos del Rey del Pop, demostrando que su legado musical es uno de los más importantes que hay en la historia de la industria musical.



Fecha y precios: Michael Jackson Sinfónico en Ciudad de México

El evento Sinfónico de Michael Jackson llegará el día 3 de diciembre de 2024 al Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Se trata del homenaje a uno de los más grandes cantantes y estrellas del pop a nivel mundial, quien rompió récords e hizo historia en muchos aspectos.

Los boletos ya se pusieron a la venta por el sistema de Ticketmaster en línea. Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, y para tarjetahabientes Citibanamex hay beneficio de 3 meses sin intereses a partir de 3 mil pesos. Puedes evitar los cargos por servicio comprando directamente en taquilla.

Estos son los precios:

PISO 2: 488.00 pesos

PISO 2: 671.00 pesos

PISO 1: 793.00 pesos

PISO 1: 854.00 pesos

PLATEA: 915.00 pesos

PLATEA: mil 37.00 pesos

PLATEA: mil 220.00 pesos

BALCÓN: mil 525.00 pesos

PLATEA: mil 525.00 pesos

BALCÓN: mil 952.00 pesos

LUNETA: 2 mil 440.00 pesos

BALCÓN (vista parcial): 2 mil 440.00 pesos

LUNETA: 2 mil 745.00 pesos

LUNETA: 3 mil 50.00 pesos

PREFERENTE: 3 mil 233.00 pesos

PREFERENTE: 3 mil 782.00 pesos

PREFERENTE: 3 mil 904.00 pesos

VIP: 4 mil 26.00 pesos



¿Quién fue Michael Jackson?

Michael Jackson nació en Gary, Indiana, en 1958. Lamentablemente murió el día 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, estado de California. Desde muy pequeño mostró un talento innato para la música y la danza. Junto a sus hermanos, formó parte del grupo The Jackson 5 y cosecharon éxitos como "I Want You Back" y "ABC".

En la década de los 80 decidieron que sería buena idea lanzarlo como solista y los éxitos llegaron inmediatamente. Especialmente con discos que trascendieron la historia. "Off the Wall" y "Thriller" son solamente los dos ejemplos más destacados en la carrera del Rey.

En los años 90, Jackson continuó lanzando grandes temas como "Black or White" y "Dangerous", pero también enfrentó diversas controversias relacionadas con su vida privada. A pesar de esto, su influencia en la música y la cultura popular es innegable. Su estilo de baile único, sus elaboradas coreografías y sus videos musicales marcaron a toda una generación.