Crea retrato de Venezuela a través de la historia de un disidente

Sumando los años que Hugo Chávez y Nicolás Maduro han estado al frente de Venezuela, han pasado 25 años desde que la nación caribeña, una de las más ricas en recursos naturales de la región, ha estado bajo la llamada Revolución Bolivariana.

Sin embargo, de cara a la mayoría de los países del mundo, el régimen venezolano ha castigado el disenso y la oposición política duramente, y uno de los ejemplos más claros es el de Leopoldo López, cuya historia es retomada por el periodista y escritor Javier Moro en Nos quieren muertos, su más reciente obra.

Sigue leyendo:

Venezuela, la interminable crisis

Congreso de España reconocerá a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

Gobierno de Nicolás Maduro asedia con policía y ejército la embajada de Argentina en Caracas

“Yo tengo un vínculo con Venezuela de cuando yo era joven, porque conocí el país muy bien, mi papá trabajaba allá y luego, en el 2020, justo después de la pandemia, conozco a Leopoldo López, que acababa de llegar muy desorientado, bastante deprimido.

“Acababa de dejar Venezuela y yo creo que ya sabía que le habían descabellado políticamente. Empecé a tratarle y a entrevistarle, entrevisté a su mujer y a su mamá también, y lo que vi ahí era que había un libro, porque a través de su historia podía contar la Venezuela de hoy, que es lo que es el libro”, detalla en entrevista exclusiva con El Heraldo de México.

Narrar Venezuela desde dentro

En opinión del escritor de libros como Senderos de libertad o El sari rojo, la diferencia entre lo que se conoce del día a día venezolano desde el exterior es radicalmente distinto a lo que viven sus ciudadanos en la cotidianeidad.

“Lo que me contaron me parecía que no era suficientemente conocido. Una cosa es saber lo que pasa desde fuera, qué terrible es esa red, cómo no se puede ir, ese gobierno, cómo se puede vivir ahí, con la escasez.

“Otra cosa es verlo desde adentro, qué significa eso para el tipo normal de la calle, el ciudadano normal, cómo se vive cotidianamente un régimen así. Y eso es lo que he querido mostrar en el libro”, detalla.

Según Moro, la forma en la que se desarrolla la historia política de Leopoldo López quien, al igual que recientemente Edmundo González Urrutia, terminó con su exilio en España, ayuda a conocer de primera mano la realidad a la que se enfrentan millones de venezolanos.

Mantiene esperanzas de cambio

Sin embargo, para Moro no todo está perdido al interior de Venezuela, pues él considera que, de darse un cambio de régimen, será impulsado precisamente por las personas que aún se encuentran dentro de su nación.

“Yo creo que en Venezuela queda todavía un nervio de rebeldía, es un país más rico, que interesa más al resto del mundo, porque es un factor de inestabilidad tremendo para todo el continente. Ahora se va a duplicar otra vez la migración, los migrantes van a salir, porque no pueden vivir ahí dentro. Se han salido 8 millones, un tercio de la población.

El autor considera que el régimen se ha endurecido con el gobierno de Nicolás Maduro. Foto: AFP

“Y luego, lo que está pasando ahí también, lo que me da esperanza es que hay muchos chavistas de origen, que es lógico, ¿quién no está a favor de la igualdad? ¿Quién no está a favor de eliminar la pobreza? ¡Todo el mundo! Muchos abrazaron la revolución chavista de buen corazón y honradamente, y ahora pues se dan cuenta que eso ya no es lo que era”, explica.

El periodista de origen español no duda en considerar a los actuales gobernantes de la nación sudamericana como una especie de cartel, además de considerar que tiene todas las características de una tiranía.

Para Moro, la transformación venezolana debe ocurrir desde dentro. Foto: AFP

“Una diferencia entre la tiranía y la dictadura es que en la dictadura hay ciertas normas, te pueden gustar o no, pero se siguen. La tiranía no, eso ya es el arbitrio del tirano. Hoy hago esto, hoy esto está prohibido, hoy no. Hoy a ti te meto preso. Hoy te hago desaparecer cuatro días, mañana al otro. Lo que les da la gana. Eso es Venezuela”, concluye.

Nos quieren muertos ya se encuentra disponible en tiendas de libros de todo el país, como El Sótano, donde tiene un costo de 498 pesos.