Venezuela, la interminable crisis

El pasado domingo ocho de septiembre Edmundo González, candidato opositor en las elecciones presidenciales de Venezuela, arribó a España en calidad de asilado político; González declaró que debido a diversas amenazas por parte del oficialismo había tomado la decisión de dejar su país para continuar desde el exilio su reconocimiento como presidente electo. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro informó, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, que se había entregado los salvoconductos en “aras de la tranquilidad y la paz política del país”.

Diversos países condenaron las causas que motivaron la salida del candidato opositor y muchos de éstos siguen sin reconocer a Maduro como legítimo presidente electo.

Luego de la jornada electoral del pasado 28 de julio, las protestas por la ratificación del triunfo del oficialismo se hicieron presentes en las calles de casi todo Venezuela, la oposición no reconoció los resultados del Consejo Nacional Electoral venezolano y exigió que se presentaran las actas electorales que lo avalaban, no obstante la autoridad electoral no las presentó. La oposición en cambio mostró al redor del 80% de las actas, según las cuales Edmundo Gonzáles habría ganado los comicios presidenciales con el 67% conta un 30% de Nicolás Maduro, el gobierno desestimó las actas de la oposición e inició una investigación ante la Fiscalía General venezolana por una supuesta falsificación.

En este contexto y ante el temor que la violencia política aumentara, los gobiernos de Brasil, Colombia y México presentaron una propuesta para que Maduro hiciera públicas las actas electorales y así despejar las dudas que hay sobre los resultados; ante la negativa del gobierno venezolano los presidentes de Brasil y Colombia sugirieron que se realizaran nuevas elecciones, lo que Maduro rechazó tajantemente.

Ante las manifestaciones internacionales de rechazo a la falta de transparencia de los resultados de la elección presidencial venezolana, la líder opositora María Corina Machado agradeció las muestras de apoyo, no obstante hizo un llamado a que se solidaricen con su causa y haya muestras más enérgicas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Con el aval que le otorgan las actas presentadas por la oposición, Edmundo González se proclamó presidente electo de Venezuela, razón por la que el gobierno venezolano pidió la aprehensión de los líderes opositores Machado y González, entonces, un tribunal emitió orden de arresto contra éstos por los presuntos delitos de desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje.

Ante tales circunstancias González se refugió en la Embajada de España en Venezuela y permaneció allí por más de un mes hasta su exilio. Por su parte Machado permanece en Venezuela y continúa la defensa del triunfo de Edmundo González, bajo el riesgo de ser arrestada.

POR ABELARDO RODRIGUEZ

COLABORADOR

PAL