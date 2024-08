María Hanneman se une al homenaje a Manuel M. Ponce en recintos de la CDMX

Cuando era niña, a la pianista María Hanneman (Ciudad de México, 2006) le gustaba pensar que la M de Manuel “M” Ponce era por ella, lo admiraba, por lo que el hecho de que su bisnieto Omar Herrera Arizmendi hablará con su madre para invitarla al ciclo Ponce 243 -donde se interpreta su obra completa e inédita- marca un antes y un después en su carrera.

Los conciertos, que también forman parte del ciclo Jóvenes en la Música, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL), se llevan a cabo el 23, 24 y 25, en el Museo Nacional de Arte (MUNAL), el Auditorio Simón Bolívar y en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, respectivamente.

“Cuando el tenor Javier Camarena me invitó a debutar en Bellas Artes, para acompañarlo con una pieza de Giuseppe Verdi, me pidió que también tocara algo mexicano, una de las piezas que toqué fue la Gavota de Ponce, una pieza que en lo particular me encanta y que voy a volver a tocar en este ciclo”, contó.