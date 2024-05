Entre el apocalipsis y la deserción, la escritora francesa Gaëlle Obiégly reflexiona sobre su obra

Nada le interesa tanto a la escritora francesa Gaelle Obiégly como la deserción, pero no pensada como el abandono de los compromisos, sino como una estrategia de observación, de poner una distancia hasta saludable entre el sujeto y su circunstancia.

Eso se puede percibir a la perfección en Algo muy serio, su libro más reciente, en el que un apagón que parece dar el pistoletazo de salida al Apocalipsis obliga a un híbrido hombre-máquina a replantearse todo.

“Me interesa mucho la deserción y las estrategias que los individuos ponen en marcha para retirarse, para vivir al margen de la sociedad. Lo que me interesa al escribir es pensar, poner en escena el hecho de alguien que se retira, que se pone atrás de la acción, que se retira de la acción y explorar esas estrategias.

“Para mí es sobre todo una posición política respecto al grupo, a la colectividad, pero no en el sentido militante, porque un militante se puede adherir o no a una ideología. Lo que me importa es cuando alguien piensa por sí mismo y en eso consiste esta posición política”, revela Obiégly en entrevista exclusiva con El Heraldo de México.

Un doble fin del mundo

La dominación tecnológica por un lado y por el otro esa ansiedad tan humana de escapar de cualquier cosa se combinan en la historia de Daniel, un hombre que solo tiene un poco de libertad los domingos para hablar de sí mismo.

El resto de los días está a las órdenes de una millonaria, quien le mandó a implantar un chip que le permite redactar con precisión extrema los detalles de la vida de su empleadora, quien quiere redactar una novela perfecta. Pero el fin del mundo aparece con forma de apagón.

En Algo muy serio, la escritora propone dos escenarios catastróficos. Foto: Amazon

“Recuerdo que estaba esperando un ascensor para subir a un edificio muy alto, y me pregunté cómo sería mi vida si no existiera la electricidad. A partir de esta simple reflexión, comencé a ponerme en la piel de alguien que intenta vivir después de una catástrofe que aniquiló nuestras confortables condiciones de vida actuales.

“Todo empezó de ahí. Después también quería pensar al revés, exactamente al revés, a un ser humano que no sería natural, sino que sería mitad máquina. Es decir, quería poner juntas dos preocupaciones: ¿cómo vivir después de la catástrofe y cómo seguir siendo humano a pesar de la tecnología?”, detalla Gaelle.

Las respuestas están en Algo muy serio