El arte de escribir y maternar durante el confinamiento por COVID-19

En medio de la pandemia por COVID-19, Laia Jufresa (Ciudad de México, 1989) comenzó con las “páginas de la mañana”, una especie de diario que cobró vida, cuando, leyendo a Julia Cameron, comprendió que escribir como primer acto del día “ayuda a sacar de la jornada todo lo que no quieres que suceda”.

De este ejercicio nació "Veinte, veintiuno", primer libro de ensayo de la autora mexicana, editado por Penguin Random House, que narra en cinco capítulos la vida de su familia bilingüe adaptándose a la “normal nuevidad” en Escocia, a partir de un lenguaje que construyen juntos.

“En el confinamiento por la pandemia del coronavirus mi hija tenía tres años, como no tengo ambiciones pedagógicas lo único que quería era poder enseñarla a hablar bien español y organizar correctamente el pizarrón que indica los horarios en los que me toca trabajar, el momento en que me toca maternar, los horarios en que mi esposo trabaja y cuándo era el turno de él para sacarla al sol”, contó Jufresa.