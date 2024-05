¿Quieres visitar a Tutankamón? Egipto lanza recorrido virtual para conocer sus pirámides

The Theban Mapping Project lleva casi tres décadas trabajando en Tebas y, en particular, en el Valle de los Reyes. El proyecto y su enfoque han cambiado mucho durante este período de tiempo e incluso ahora continúa desarrollándose y expandiéndose hacia el mundo virtual, en donde ya puedes acceder gratuitamente al interior de las pirámides de Egipto.

Si tú como yo no puedes viajar a Egipto a conocer las pirámides, the American Research Center in Egypt ha creado un programa especial con el fin de obtener un recorrido meramente virtual por dichos onumentos, que son una de las maravillas del mundo antiguo y que aún pueden conocerse hasta nuestros días.

Accede a los siguientes enlaces para conocer con más detalle la historia del Theban Mapping Project desde sus inicios en 1978 y descubrir cómo es que los arqueólogos llevan a cabo su trabajo. A través del recorrido virtual podrás recorrer los siguientes puntos:

Iglesia de Abu Serga

Máscara del Faraón Dorado Tutankamón

Mezquita Muhammed Ali Pasha

Mezquita Royal Fath

Museo de arte Copto

Museo Gayer Anderson

Nilómetro y Palacio Al Manasterly

Pirámide de Djoser

Pirámides del Rey Unas

Templo Abu Simbel

Templo de Amada

Tumba de la Reina Meresanj III

Tumba de los hermanos Niankh-Khnun y Khnumhotep

Tumba de Mehu en Saqqara

Tumba de Ty

Tumba de Wahty en Saqqara

Tumba Menna de la Necrópolis de Theban

Para iniciar el recorrido puedes hacerlo AQUÍ , The Theban Mapping Project acepta donaciones, por lo que si quieres pagar tu boleto virtual, ahí mismo te dicen cómo contribuir con los investigadores.