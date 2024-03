Buscan fomentar la equidad a través de la música

Ofrecer un espacio que permita a las mujeres expresarse en total libertad empleando como vehículo la música, es uno de los objetivos del festival Músicas en Alianza, que celebrará su primera edición este 7 de marzo.

Convocadas a través de redes sociales, las integrantes del cartel tienen como punto de convergencia no solo la calidad de su propuesta, sino que por lo menos están integrados en un 80 por ciento por mujeres.

“La primera edición del festival Músicas en Alianza surge como respuesta a la falta de paridad en los festivales musicales más reconocidos de México, donde la participación femenina en los carteles no superaron en el 2022 y 2023, el 25 por ciento de los actos.

“A partir de esto, surgió la necesidad de crear un espacio para visibilizar y abordar la violencia de género que, lamentablemente, persiste en diferentes esferas socioculturales; aunque celebrando con actividades artísticas el talento de las mujeres”, detallan voceras del evento.

Música y conciencia

Además de la presentación musical de grupos y solistas como Dracarys Rock, Girls Go Ska, Urania Girls y Anaji, entre otros, en el festival se ofrecerán conferencias, talleres y pláticas sobre el papel de la mujer en el arte, entre otros temas.

Resalta también el proyecto de La Mercadita, un espacio autogestivo donde un grupo de mujeres seleccionadas previamente ofrecerán distintos productos, desde mercancía de las bandas hasta artesanía o alimentos.

La primera edición de este festival se realizará el próximo 7 de marzo. Foto: Facebook / Músicas en Alianza

“Si no hay espacios libres de violencias, nosotros los podemos crear autogestivamente. Lo importante es construirlos, identificar las violencias para no reproducirlas y así no se opere desde un doble discurso”, concluyen.

La primera edición del festival Músicas en Alianza se realizará el 7 de marzo a partir de las 12:00 del día en el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ubicado en Prolongación San Isidro No. 151, San Lorenzo Tezonco. La entrada es libre y para toda la familia.