Multiforme Alicia: “una aventura de locos”

A finales de 1995 un “colectivo de inexpertos” tomaron la decisión de abrir un espacio contracultural, iluminaron un escenario alternativo que acogió a distintas bandas de rock, surf, reggae, punk y otros géneros, tanto de la Ciudad de México y otras regiones del país como de distintas latitudes. Los recuerdos permanecen intactos en la memoria de Ignacio Pineda, gestor del Multiforo Alicia, “Nacho”, como lo conocen todos dijo a El Heraldo de México que “El Alicia” fue y será una escuela.

“Fue una aventura de locos, un colectivo de inexpertos que no habíamos hecho muchos eventos, llegó un ingeniero, ‘yo estudio audio déjame sonorizar’, ‘yo quiero ser staff’, ‘yo diseñador’. El Alicia para mi fue una escuela, enseñarle a la gente a trabajar”, recordó Nacho Pineda.

Ignacio Pineda. Foto: Arturo Vega

En 2023 el espacio que ocupaba el Multiforo Alicia, ubicado en la colonia Roma, apagó las luces y bajó la cortina, el alto costo de la renta por el inmueble, la post pandemia de Covid-19 y el cansancio de trabajar 24 horas durante 7 días, provocaron su cierre.

“Tienes que trabajar y trabajar y trabajar, el 80 o 70 por ciento de lo que se cobraba era para las bandas, el sueldo de “los alicios”, carteles, comprar y arreglar equipo técnico, la renta me la querían subir muy alta”, explicó el gestor del multiforo.

En diciembre de 2022 Ignacio Pineda hizo público un comunicado para explicar las razones del cierre, bandas como San Pascualito Rey, Nana Pancha, Armando Palomas, entre otras, pidieron despedirse con una serie de conciertos que culminaron en marzo de 2023.

Un nuevo Alicia

Nacho Pineda y “Los Alicios”, como él le llama al colectivo con el que trabaja, recibieron una llamada de las autoridades capitalinas, la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, les ofreció ayuda para continuar con el multiforo pero en otro espacio de la CDMX.

“De pronto nos habla la doctora Sheinbaum y me dice: ‘¿Cómo te podemos ayudar?’, le respondí, modifiquen la Ley de Cultura donde los espacios que vendan alimentos, bebidas alcohólicas no puedan ser considerados espacios culturales por ley. A los pocos meses sacaron una ley para que los espacios culturales independientes ya estén regularizados y así fue como se dio lo de este inmueble”, contó.

El nuevo Alicia ahora es reconocido como el primer Espacio Cultural Independiente de la Ciudad de México y se ubica en el 145 de Eligio Ancona, en la colonia Santa María La Ribera, Nacho Pineda ahora se cuestiona si adquirir este espacio fue una decisión correcta.

El espacio cultural abrirá sus puertas. Foto: Arturo Vega

“Hablé al banco y pregunté si podía hipotecar mi casa, mi casa es herencia familiar. A veces me pregunto si hice lo correcto, creo que le vendí mi alma al diablo, al banco. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar y pagar la deuda.

El Multiforo Alicia seguirá siendo una escuela y un espacio independiente, donde los jóvenes no sólo encontrarán música, sino talleres de diseño, audio, iluminación, entre otros.

“Lo que tenemos que hacer es también para evitar tanta violencia es abrir espacios culturales, que los muchachos no se vayan al narco, que tengan opciones, está el nacimiento de nuevos géneros, hay que seguirlos impulsando, he descubierto en las redes sociales grupos de música tradicional de México pero tocando hip hop, cumbia, ska, eso se me hace interesante, creo hay que empujar eso”, concluyó.

Este sábado 23 de marzo se realizará el primer evento con la presencia de los Rupestres, de esta manera renacerá “El Alicia”.