Dónde puedes visitar la mejor colección de murales de Diego Rivera sin pagar un solo peso

Ha llegado el asueto de la Semana Santa, donde los niños no tienen clase y algunos trabajadores tienen su descanso de hasta una semana para irse de vacaciones o descansar un poco en casa; en el segundo caso, no hay razón para no tener un poco de aventura en la vida, y en la Ciudad de México hay muchas cosas que hacer.

Por ejemplo, es una de las ciudades con más Museos en todo el país, y también se ha reconocido en todo el mundo el nivel que tienen o tuvieron los artistas locales, específicamente en el Siglo XX, durante el apogeo del muralismo; dicha técnica ha sido protegida por las autoridades y existen recintos que resguardan las obras, por ejemplo, de Diego Rivera, uno de los artistas más famosos. Por si fuera poco, gran parte de su obra puede ser visitada completamente gratis.

Museo Mural Diego Rivera

Crédito: Museo Mural Diego Rivera / Facebook

Por una parte, existe el Museo Mural Diego Rivera que está ubicado en la calle de Colón s/n esquina Balderas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, exactamente a un costado de la Línea 3 del Metro, estación Hidalgo, en la Alameda Central, pero éste un costo diario.

Puedes acudir de martes a domingo (Cierra los lunes) y tiene un costo de 45 pesos para todas las personas desde los 13 años y hasta los 59 años. Las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, INAPAM, profesores, estudiantes y personas con discapacidad entran gratis. Los domingos es el único día de acceso libre.

Aquí podrás encontrar uno de los grandes clásicos de Diego Rivera, que es un mural trasladado hasta el Centro de la capital, y que lleva por nombre "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Son 4.17 metros por 15.67 metros, y un peso de 35 toneladas, donde podemos ver disfrutando del pintoresco paisaje capitalino al propio autor como niño, a Frida Kahlo, Fray Juan de Zumarraga, Sor Juana Inés de la Cruz o Hernán Cortés, hasta la famosa Catrina y su creador, José Guadalupe Posada.

Crédito: Museo Mural Diego Rivera / Facebook

Palacio Nacional

Pero la colección más grande de Diego Rivera en cuanto a murales, está dentro del Palacio Nacional que actualmente es el lugar donde vive el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Hay un total de 17 murales que fueron pintados en el siglo XX, entre 1929 y concluidos en 1951.

Una de las obras más reconocidas con Epopeya del Pueblo Mexicano, pitada desde el Muro sur, por el arco extremo izquierdo, y hasta el arco extremo derecho donde se dibujaron la Invasión estadounidense, la Reforma, la Revolución, la Independencia, la Revolución, de la Conquista a 1930, la invasión francesa y el segundo Imperio, así como México de Hoy y Mañana.

Este lugar es completamente gratis de visitar de martes a domingo (Cierran los lunes) desde las 10:00 y hasta las 16:00 horas, pero necesitas tener un registro previo, mismo que puedes hacer en el correo visitas_guiadas@hacienda.gob.mx; no existe ninguna otra forma de registrarte.

Crédito: Epopeya del Pueblo Mexicano / Secretaría de Hacienda

Los recorridos en español para ver los murales de Diego Rivera están en el Circuito A, a las 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 15:00 y 16:00 horas. El requisito es ser mayor de 18 años y mostrar una identificación oficial al ingresar a las instalaciones del Palacio Nacional.

No puedes entrar con bebidas, mochilas, bolsos, bultos grandes, gorras, sombreros ni lentes oscuros. Éstos deberán dejarse en la paquetería; hay elevadores para las personas con discapacidad; y las visitas guiadas pueden ser suspendidas por las autoridades en cualquier momento y sin previo aviso.