¿Quieres iniciarte en la danza? Estos son los consejos de un experto

La belleza del movimiento y la coordinación de los cuerpos en la danza es una de las razones por la que es considerada una de las artes más sutiles y completas, pero comenzar a practicarla no es sencillo.

Eventos como la clase masiva que ofrecerá la maestra Elisa Carrillo este fin de semana en el Zócalo son un gran escaparate para animar a cada vez más personas a iniciarse en la práctica y apreciación de este arte.

Sin embargo, para iniciar una carrera en esta expresión artística necesitas disciplina, fuerza, aprender a conocer tu cuerpo y, sobre todo, considerar que todo tu esfuerzo valdrá la pena al final.

“Nuestro trabajo como bailarines es hacer ver que no cuesta trabajo, pero la realidad es que sí cuesta trabajo y es muy demandante. Es muy bello hacerlo, pero requiere de mucho esfuerzo, de mucha fuerza de mente, cerebro y cuerpo”, señala, en entrevista con El Heraldo de México, Marcos Contreras, bailarín de la compañía Nemian.

Buenos cimientos para una buena carrera

De acuerdo con Contreras, quien tiene más de 20 años en la danza y pertenece a una de las compañías más importantes del país, una de las claves para arrancar en este arte es tener un deseo fuerte de practicarla.

“Principalmente debes tener ganas de tomar una clase, tienes que tener interés por hacer danza, ya teniendo el interés, tienes una muy buena parte ganada. Siempre debes buscar clases de iniciación donde te den las bases, que sean amables con tu cuerpo y lo vayas entendiendo de una buena manera.

“Las clases deben ser estructuradas, debes tomar una buena clase con maestros que sí sepan, porque también es muy fácil lastimarse en clase cuando no te enseñan a hacer bien las cosas”, destaca.

Como en todas las actividades, encontrar la motivación para seguir adelante es vital si quieres alcanzar la maestría necesaria en la práctica del arte. No juzgarte con dureza es clave para mantener el entusiasmo.

“Lo que me ayuda mucho para no desanimarme es tratar de seguir adelante y pensar que eventualmente me saldrá mejor, sin juzgarme mucho, tratar de ser consciente de lo que mi cuerpo puede hacer y no compararme con los demás, eso me ayuda mucho”, detalla.

Un arte para todos

Aunque es una expresión artística demandante tanto física como mentalmente, la danza está abierta para todas las personas, sin importar su complexión o características, siempre que estés dispuesto a conocerte.

“Hay que tener una buena condición física por la resistencia y lo demandante que es la danza, pero ahorita ya es muy diverso y hay muchas oportunidades para todos los cuerpos. Siempre ha sido para todos los cuerpos, solo que hay ciertos cánones que se van siguiendo desde hace muchos años, para algunas compañías, sobre todo de clásico.

Encontrar buenos maestros es esencial para tener buenas bases en el arte. Foto: Instagram / Marcos Contreras

“La coordinación es súper importante, porque mientras haces una cosa con tu pierna, tu brazo está haciendo otra, pero estás sonriendo, pero tienes que ir a tiempo, tienes que tener tu musicalidad. Entonces sí son muchas cosas a la vez que hay que hacer para que estés bailando”, relata Contreras.

El conocimiento de tu cuerpo es clave para evitar lesiones de gravedad y esa es una de las lecciones básicas en las academias de danza. Al final, tener la resiliencia necesaria para intentarlo una y otra vez te ayudará no solo a ser mejor en la danza, sino en todos los aspectos de la vida.

“Atrévete, uno no sabe si puede o no, si le gusta o no, si no lo intenta, lo peor que puede pasar es que te guste o que digas ‘ah, bueno, esto no es para mí’, pero siempre intentarlo. También que no seas muy duro contigo mismo, porque si es una primera clase, obviamente no va a salir todo perfecto, no seas tan duro contigo mismo e inténtalo”, concluye.