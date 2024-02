"Dance of Kali": Fabelo Hung presenta su jauría de Xolos

Una jauría de perros xoloitzcuintle, elaborados en acrílico, se ven en la pieza "Dance of Kali", con la que el artista cubano Roberto Fabelo Hung (La Habana, 1991) participa este año en la feria de arte contemporáneo Zona Maco, que se realiza hasta el domingo próximo.

Representado por la Galería Habana, Fabelo ha incursionado en el performance, la pintura, la escultura, la instalación, la fotografía, el video arte y la realidad virtual. Sus primeras incursiones se dieron a conocer como parte del grupo Stainlees, estética colectiva desacralizadora de la intelectualización de las artes visuales y su sustitución por una práctica seductora y satírica.

Escultura con Xolos de Acrilicao de Fabelo Hung Foto: Especial

A través de materiales industriales, el creador elabora piezas que coquetean entre lo bidimensional, lo tridimensional y lo instalativo.

Graduado de la Academia de Bellas Artes “San Alejandro”en 2010 y de la Universidad de las Artes de La Habana en 2017, Fabelo ha montado exposiciones personales con el colectivo Stainless (2010-2017) en el Centro Hispanoamericano de Cultura, de La Habana en 2011; "One of a kind," en The 8th Floor, Rubin Foundation, NY, en 2014; "A Chaotic Mind, The Studios of Key West" de Florida, en 2015, Tin, the Chinese, de NY, en 2015; Plañideras, en el Gran Teatro de La Habana, en 2017.

DRV